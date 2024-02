El alcalde de Aldeacentenera solicita ayudas frente a los problemas del complejo turístico

El alcalde de Aldeacentenera, Francisco Muñoz, trató diferentes temas de interés para la localidad y su término con el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales. Encuentro con objetivos para gestionar caminos o la situación de un complejo turístico.

Solucionar los problemas de “abastecimiento de agua y la legalización del sistema eléctrico del complejo”, resaltó el regidor del municipio.

El centro turístico está en la zona del Ejido. “A día de hoy sus construcciones están legalizadas y demás”, resaltó el mandatario local. Aunque hay ciertos inconvenientes como “la potencia de electricidad, que hay que realizar un aumento” o la potabilización del agua. “Viene de un pozo de sondeo y no llega potable y no se puede sacar una licitación como tal porque no es apta para el consumo humano”, concluyó Francisco Muñoz