El cura exorcista de Cáceres que reza para que el Papa vaya al cielo y enseña en televisión cómo vencer la tentación del diablo

Se llama Francisco Torres Gil y ahora está destinado en Aldenueva de la Vera. Natural de Miajadas, también pasó por Navalmoral de la Mata y pertenece a la Diócesis de Plasencia. Su cara resulta más que familiar para los espectadores de Noticias Eternal Word Television Network (en español: Red de Televisión de la Palabra Eterna), conocida por sus siglas de EWTN, una cadena de televisión estadounidense que emite durante todo el día una programación de temática religiosa católica.

Un momento del programa junto a la presentadora del programa. / EL PERIÓDICO

En ella Torres participa de manera asidua. En una de sus últimas intervenciones el programa, que lo acredita como sacerdote exorcista, le lanzaba esta pregunta: "¿Cómo vencer al demonio?". Y él respondía que "la tentación es una consecuencia del pecado original, que ha herido nuestra naturaleza, una naturaleza caída, y a pesar de que con el bautismo se nos quita el pecado original, todavía queda en nosotros la concupiscencia, y eso es lo que aprovecha el diablo para tentar. La tentación -añade- es toda insinuación, ese veneno, esa provocación del diablo".

Recuerda que "siempre vamos a ser tentados. Es la mala noticia que tengo que daros", advierte. Y reitera: "Vamos a ser tentados, probados y cribados por Satanás, como el Señor le dijo a San Pedro". Seguidamente asevera que "las tentaciones vienen del mundo, el demonio y la carne. La tentación viene de toda inspiración maligna que el demonio nos hace a través de las diferentes circunstancias en las que vivimos".

El enemigo de la carne

Explica que "cuando hablamos del enemigo de la carne, no tenemos que pensar solo en nuestro cuerpo sino en esos pecados que brotan de nuestra propia naturaleza: la gula, la lujuria, la pereza. No es que el mundo sea malo sino que hay cosas del mundo que sacan algo malo de nosotros: los pecados de ira, de codicia, de avaricia, la vanidad... y luego el enemigo más perverso, que es Satanás, que aprovechando las circunstancias de nuestra vida nos prueba, nos tienta, nos inspira".

Recomienda también la lectura del libro 'El tratado de las réplicas'. Confiesa que lo ha comprado por Amazon. Se ttata de un texto escrito por Evagrio Póntico (año 345) en el que invita a los lectores no solo a dejar atrás las acciones pecaminonas, sino también los pensamientos que las originan.

La Sacristía de La Vendée

Pantallazo del programa de La Sexta, anoche, donde aparece el cura extremeño. / EL PERIÓDICO

Pero además, Francisco Torres Ruiz, es uno de los seis miembros que forman parte de la tertulia sacerdotal contrarrevolucionaria autodenominada 'La Sacristía de La Vendée', autores del «desafortunado comentario» sobre "rezar por que el Papa se vaya al cielo cuanto antes" en uno de sus podscats. Su estética de curas de toda la vida, con clerygman y sotana; su juventud -la mayoría se encuentran en la treintena- y la constante temática católica mezclada con cuestiones de actualidad que abordan cada semana, hace más sorprendente que parezcan «desear la muerte de Papa», como les han acusado desde algunos medios.

Francisco Torres de la diócesis de Plasencia, no estaba presente la semana pasada en el podcast de la polémica, ya que problemas personales le impidieron participar en la emisión que se hace todos los jueves a las 21, hora española. Da la casualidad de que Torres es paisano del cura de Don Benito, Alfonso Raúl Masa, (también natural de Miajadas) que fue detenido la semana pasada, junto al hombre que decía ser su pareja, por tráfico de sustancias estupefacientes. Aunque el hecho nada tiene que ver con la emisión, y se trata de dos perfiles de sacerdote totalmente distintos.

En general defienden esta tesis: Anticonceptivos, no. Aborto, no. Divorcio, no. Matrimonio homosexual, no. Son curas que abogan púbicamente porque la Iglesia se mantenga en la tradición, negar cualquier posible aperturismo. Una iglesia vestida de sotana por la que estarían incluso dispuestos a morir. "Defendemos y estamos dispuestos a morir si hace falta por la tradición. El futuro es la tradición. El pasado es la modernidad", aseguran. Entretanto el Papa va hacia la apertura, pero ellos en sus tertulias esas aperturas no las defienden. Esta semana se celebró una boda gay en una ermita privada del Escorial y uno de los integrantes de esa tertulia, Juan Manuel Góngora, escribió un tuit en el que hablaba de sodomitas.