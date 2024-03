Bohonal de Ibor no olvida a Rosalía, desaparecida en 2020

Rosalía Cáceres Gómez desapareció el 25 de mayo de 2020. Desde ese día no hay ni una sola noticia del paradero de esta mujer que, por aquel entonces, tenía 74 años. Hablaba con su hijo mientras paseaba una mañana tras la pandemia. La llamada se cortó y nadie volvió a verla. Una hora más tarde se batió la zona de nuevo, pero ya no estaba. Casi cuatro años más tarde, la familia no se rinde y ha publicado un vídeo a través de las redes sociales del Ayuntamiento de Bohonal de Ibor para conmemorar el Día de las Personas Desaparecidas sin causa aparente.

Ellos siguen buscando a Rosalía y, sobre todo, siguen buscando explicaciones al caso: "En este día especial unimos nuestra voz para recordar a quienes nos faltan, que toda la sociedad sepa lo que supone tener a un ser querido desaparecido".

"Incertidumbre, eso es lo que nos queda. Y duele más que nada porque nos condena a un terrible sinvivir. Cuando una persona desaparece, no desaparecen sus derechos. Y gracias a eso, disponemos ahora de un centro nacional de personas desaparecidas", señalan en el vídeo que han difundido a través de redes sociales.