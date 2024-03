El domingo de Iker Casillas en Navalmoral de la Mata

El exportero de la Selección Española de Fútbol Iker Casillas se dejó ver este pasado fin de semana por Navalmoral de la Mata. El exfutbolista del Real Madrid y del Oporto acudió a la localidad cacereña para asistir al Torneo de Fútbol Base del Moralo. Él mismo lo comunicada en sus redes sociales, en un post de Instagran al que subía una fotografía del campo. "Domingos en Navalmoral de la Mata en el campo que se llama OLIVER TORRES. Me lo dicen hace años en Oporto y no me lo creo", publicaba el conocido deportista. Casillas y Torres coincidieron en el Oporto, el club por el que fichó el exportero tras su salida del Real Madrid. En 2022, el Ayuntamiento de Navamoral de la Mata decidió poner el nombre el nombre de Óliver Torres, natural de esta localidad, a su campo de fútbol municipal.

La publicación del deportista tiene más de 52.000 'likes' y numerosos comentarios de sus seguidores. "¡Un verdadero placer tenerte por el pueblo!", comentaba uno de ellos.

Casillas se retiró del fútbol en 2022 tras militar en el Oporto por un problema de corazón del que se recuperó. Con el equipo portugués ganó dos Ligas, una Copa y una Supercopa. El jugador atesora además numerosos títulos con el Real Madrid y la Selección Española, toda una leyenda del fútbol y muy querido por sus seguidores. "He tenido la gran suerte de poder dedicarme profesionalmente a lo que me apasiona, me llena, me hace feliz: EL FÚTBOL. En este momento de mi vida, y con perspectiva, puedo decir sin lugar a duda que ha merecido la pena" , así se despedía el deportista cuando decidía dejar su carrera futbolística con 39 años.

La figura de Iker Casillas también se ha popularizado fuera de los campos de fútbol y hoy acapara titulares de la prensa del corazón. Después de una mediática relación con Sara Carbonero, con la que tiene dos hijos, Martín y Lucas, al deportista se le ha relacionado sentimentalmente con María José Camacho, Alejandra Onieva, Ana Quiles o Ana Martín.