Concejales socialistas de Nuñomoral denuncian irregularidades financieras en el Ayuntamiento ante el Tribunal de Cuentas

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Nuñomoral, Miguel Ángel Velaz, ha solicitado al Tribunal de Cuentas la presentación de la Cuenta General de los años 2018 a 2023 y una investigación sobre la situación económico-financiera del Ayuntamiento.

Comunicado del PSOE de Nuñomoral. / EL PERIÓDICO

La denuncia

Fue registrada el 21 de febrero de 2024 y señalaba lo siguiente:

- No presentación de la Cuenta General desde 2019, incumpliendo el deber legal de rendir cuentas.

- Aprobación tardía de presupuestos municipales desde 2019.

- Uso de cuenta de crédito para corregir disminución de ingresos sin control económico adecuado.

- Formalización de operación de crédito en 2022 sin claridad en el uso de los fondos.

Según informa el portavoz socialista, la denuncia presentada fue admitida a trámite el día 4 de marzo de 2024 y se desprende de ella la orden de abrir una pieza en la fiscalía. Velaz señala que la situación en el Ayuntamiento, que era mala, no ha mejorado ni tiene visos de hacerlo con el nuevo equipo de gobierno: "Creemos responsables a las Juntas de los Gobiernos anteriores y somos conscientes que la actual no resolverá el problema, especialmente si el Tesorero del Ayuntamiento no es apartado de la gestión y control de las cuentas municipales".

El concejal socialista indica que desde el Grupo Municipal Socialista "esperamos que la denuncia interpuesta permita esclarecer la situación económica del Ayuntamiento, que se exija la presentación de las cuentas pendientes y se inicie un procedimiento de investigación sobre la situación económico-financiera, estableciendo responsabilidades".