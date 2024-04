Habla Juan, el vecino de Casar de Cáceres que sufrió un intento de secuestro

Juan, un vecino del Casar de Cáceres que en breve cumplirá 80 años, se encontraba paseando a su perra Luna en la mañana de este miércoles cuando fue abordado por dos individuos en el cruce entre la calle Larga Baja y la calle Villuercas. Mabel, vecina y amiga de la familia, decidió intervenir al presenciar la escena. "Vi como Juan se acercaba a estos dos hombres pero algo no me cuadraba. Vinieron en un Renault Laguna burdeos y vestidos con traje de chaqueta, por lo que rápidamente supe que no era gente del pueblo".

Juan cuenta cómo los dos individuos intentaron persuadirle enseñándole dos décimos supuestamente premiados y preguntándole dónde podrían cobrarlos, y seguidamente se ofrecieron a darle agua a su perra.

