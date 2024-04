La queja de una profesora en Valverde del Fresno: "¿Desde cuándo la labor de un docente es cargar muebles?"

"¿Desde cuándo la labor de un docente es cargar muebles y equipamiento?", es la pregunta que le lanza Mónica López del Consuelo, profesora extremeña, a la Junta de Extremadura y a la Consejería de Educación en redes sociales.

El hilo, publicado en 'X' hace poco más de una hora, ya cuenta con muchas interacciones. "Ser docente en un pueblo de Extremadura implica muchos problemas y pocos medios", confiesa. La también escritora habla en concreto del centro IESO Val de Xálima de Valverde del Fresno, que después de haber demolido el edificio y construirlo de nuevo, se han encontrado "con que tiene todas las taras posibles que te puedas imaginar: el patio se inunda, el agua se filtra (ya hay humedades y ni se ha estrenado), no tiene gimnasio, dos enchufes por aula, problemas en ventanas... prefiero no seguir", lamenta.

La docente afirma haber estado meses intentando contactar con la Junta y, una vez "les han hecho caso, llegó el problema". El mobiliario nuevo llega este viernes, pero el antiguo continúa en las aulas, según López. "Consideran que la colocación de los muebles no es asunto suyo. Ahora habrá cuatro pabellones donde estarán los talleres, salón de actos, aula de música y plástica... más el nuevo edificio, donde se darán el resto de clases. Hay que trasladar muebles de un centro a otro (o desecharlos, no lo sabemos... y como no son nuestros tampoco podemos decidirlo) y parece que nuestra labor como docentes no solo es dar clase, sino cargar mesas, sillas, estanterías y todo el equipamiento, porque la Junta no se va a preocupar", protesta.

"El nuevo centro no está listo, está lleno de obreros, con cajas por todas partes, palés enormes con materiales que no sabemos muy bien qué contienen porque están tapados y, si los abrimos, es asunto nuestro colocarlos. Solo hay algunas aulas montadas", continúa. "Parece que es nuestro problema el hecho de desalojar lo que hay allí para que puedan poner el nuevo equipamiento, y que tenemos que hacerlo sí o sí. Pero como os imaginaréis, resulta que estamos dando clase", se queja.

Las alternativas

La profesora asegura que el centro ha propuesto suspender las clases para llevar a cabo esta labor. "La respuesta es no: las clases deben continuar. Se ha explicado el problema (que han creado) y no ofrecen solución. El ayuntamiento ya ha cedido espacios para guardar más muebles que han dejado y que parecen ser nuestro problema. Si los dejan en el nuevo centro, se desentienden: luego los tendremos que trasladar nosotros. Desde dirección, llevan toda la mañana llamando sin que les cojan el teléfono. Todo el mundo se lava las manos. La única solución que vemos es dejar los muebles en la calle. Y así será, claro", señala.

López lanza varias preguntas al Ejecutivo: "¿Desde cuándo la labor un docente es cargar muebles y equipamiento? ¿Ese el aprecio que nos tenéis? Os recuerdo que ya lo hicimos una vez, y que al día siguiente llamasteis para decir que no, que todo de vuelta (para lo que tuvieron que ayudar vecinos y padres, por cierto, porque ya no podíamos más). ¿Por qué nos corresponde a nosotros arreglar los problemas de vuestra desorganización? Repito que ese material no es nuestro. Si queréis dejar en la calle equipamiento del sistema de educación público, que al menos la gente se entere y sepa cómo tratáis nuestro dinero. Os hemos ofrecido varias soluciones y ninguna os ha parecido bien. ¿Vais a ofrecer alguna, o sólo vais a ordenar lo que hay que hacer, creando problemas en algo tan sencillo como una mudanza? Y última: seguimos esperando a que arregléis los desperfectos del nuevo centro (humedades, patio inundado, enchufes, etc.). ¿Esto se va a arreglar antes de meter allí a los menores, o caerá en saco roto y estaremos el próximo curso en un edificio deficiente e insalubre?", declara.

"Y esta pregunta es para la consejera, ¿esta es tu gestión de la educación en Extremadura? ¿Este es el trabajo que te representa?", sentencia.