'Influencers' para promover el sector textil y artesano de la provincia de Cáceres

Tres creadoras de contenido y blogueras, del mundo de la moda y los viajes, visitarán empresas del sector textil y artesanal de distintas localidades de la provincia cacereña.

Esta acción está enmarcada en el Área de Desarrollo Sostenible y Turismo de la Diputación Provincial de Cáceres con el objetivo de “mostrar la importancia de los productos artesanos hechos a mano y de la artesanía como producción cultural que puede convertirse en atractivo turístico”, destacó el organismo de gobierno de la provincia cacereña.

Los perfiles que participarán en la acción denominada blog trip son: Ester Bellón, con casi 300.000 seguidores en Instagram, mientras que, María Tilve cuenta con 200.000 y, por último, Iria lata con más de 100.000.

¿Qué es un blog trip?

Es un viaje que organizan para blogueros. Estos visitan los lugares en cuestión, viven las aventuras y conocen las historias para posteriormente los influencers creen contenido en sus redes que den a conocer sus experiencias.

Los blogs de las creadoras son: Mi armario en ruinas de Ester Bellón, Stella wants to die de María Tilve y My Bluberry Nightsde Iria Lata.

Las visitas tendrán lugar el 17 y 19 de mayo en las localidades de Jaraíz de la Vera, Jarandilla de la Vera, Plasencia, Malpartida de Plasencia, Coria y Cáceres para conocer la labor de empresas y talleres cacereños. Además, visitarán el patrimonio histórico-cultural de Plasencia, el Museo Etnográfico Textil Pérez Enciso.

En Cáceres les espera el Jato con un encuentro con los diseñadores de moda que participarán en el desfile artesano y sostenible de la Provincia de Cáceres. Por otra parte, recorrerán de forma guiada los talleres de artesanía del evento.

