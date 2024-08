Ramón Barbado: "La gigafactoría de Navalmoral debe sumar empleo a la comarca, no sustituir a la central nuclear de Almaraz"

El Círculo Empresarial Moralo, un colectivo que aglutina a unas cuarenta empresas de la comarca, lleva meses expresando su preocupación por el futuro laboral de la zona. «La gigafactoría de baterías de litio tiene que llegar para sumar empleo en la comarca, no para sustituir a la central nuclear de Almaraz», aseguró su presidente, Ramón Barbado, quien, junto a otros miembros de la directiva, se reunió recientemente con el subdelegado del Gobierno, José Antonio García, para expresar la preocupación del empresario por la falta de mano de obra en sectores como la construcción y agricultura.

La comarca del Campo Arañuelo se encuentra inmersa en un período de incertidumbre e inseguridad. Con el anuncio por parte del Gobierno de España del inicio de los trámites para el desmantelamiento de la Central Nuclear de Almaraz, que fue duramente criticado por la población de la zona y por los representantes de los gobiernos local, provincial y regional, la futura gigafactoría de baterías de litio de Navalmoral de la Mata se postula como la vía principal para reubicar a las 2.900 personas que, cada año, trabajan de forma directa, indirecta o inducida en la planta almaraceña. En un principio, la empresa AESC anunció que esta gran sucursal crearía también unos 3.000 puestos de trabajo, pero la población morala aún se muestra cauta: «No podremos cantar victoria hasta que no esté funcionando».

Sin embargo, el Círculo Empresarial Moralo, creado para la defensa de los empresarios de La Vera, Los Ibores y Campo Arañuelo y para aportar soluciones a las necesidades económicas y sociales de la zona, tiene una visión distinta. Barbado aseguró que «los perfiles de trabajadores que hay en la planta a lo mejor no son los que necesitaría la nueva fábrica». Y criticó también que «en Estados Unidos, una central de características similares puede permanecer abierta hasta 80 años».

Además, por otro lado también muestra cierto temor por la atracción que pueda suponer la llegada de la gigafactoría: "Hay empresas que tienen miedo de que sus empleados puedan intentar irse a trabajar allí. Si ahora tenemos problemas, puede que en el futuro tengamos aún más. Estamos intentando adelantarnos a este problema para tratar de controlar que esto ocurra en menor medida", explica también Barbado.

Escasez de mano de obra

La escasez de mano de obra cualificada es otro de los problemas que buscan solucionar: «Estamos hablando de que Navalmoral de la Mata va a atraer población en un futuro a corto plazo y va a haber escasez de viviendas. Necesitamos albañiles, pero no peones, hacen falta oficiales de obra, alicatadores, carpinteros, cerrajeros, soldadores, fontaneros... Necesitamos personas especializadas».

Por otro lado, según el informe del pasado mes de junio del Servicio Público de Empleo Estatal, 72 personas de Navalmoral de la Mata están registradas en el paro en el sector de la construcción y apenas se firmaron 25 contratos. También en Talayuela, municipio cercano, hay 26 personas dedicadas a la albañilería que buscan trabajo. Esto señala que sí hay personas cualificadas que han estado trabajando en el mundo de la albañilería y que, actualmente, se encuentran parados, pero podrían retomar su actividad si les llega una oferta de empleo.

No es la única queja que sostienen, puesto que en esta zona los sectores de la agricultura y servicios también necesitan mano de obra que, en muchas ocasiones, están consiguiendo de personas llegadas del extranjero. «Tengo que entender a la gente de España. En los últimos años se está buscando mucho el tema de la conciliación familiar, y es mejor pasar los fines de semana en casa para conseguirlo. La hostelería es lo que es, y quizá a la gente no le guste estar un sábado poniendo cañas hasta tarde. Y la agricultura y ganadería no se puede descuidar ningún día del año», cuenta Barbado.

Por ello, este círculo empresarial se muestra a favor de la contratación de personas de otros países. Con este fin se reunieron la pasada semana con el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García, a quien le pidieron colaboración a la hora de la creación de convenios para atraer trabajadores: «Si necesitamos 30 albañiles, por ejemplo, nuestra idea sería ponernos en contacto con la Subdelegación para que nos indique el protocolo de extranjería a seguir para traer a estas personas. Obviamente, contratadas de forma regular. En el campo y en el sector servicios también ocurre a menudo que hay empleados que se pasan dos años ‘escondidos’ porque hasta ese tiempo no se les puede hacer un contrato laboral», explica Barbado. Destaca también que Navalmoral «ya es un ecosistema particular», en el que conviven diferentes culturas: «Más del 6% de la población es de origen marroquí. También ocurre en Talayuela, con más del 40%. Con esto quiero decir que, si queremos avanzar, tenemos que trabajar todos juntos».

FP Dual

Barbado considera que la Formación Profesional Dual es «una gran solución a los problemas de escasez de mano de obra de las empresas». «Ya no se pueden hacer contratos de prácticas y las entidades tenemos que poner dinero para enseñar a las personas que se quieran incorporar, a riesgo de que en poco tiempo decidan que se quieran ir de este trabajo. Soy el primero que apuesta por la educación dual porque, además, creo que donde más se aprende es trabajando», asegura Barbado. Por contra, cuenta que «no está seguro de que las empresas estén preparadas para hacer esta formación, hacemos la labor de docentes pero no lo somos, y nadie valora si lo estamos haciendo realmente bien o no, y así se lo hice saber a la directora general de Empresas de la Junta de Extremadura, Celina Pérez».

OnduPack, la otra gran esperanza La fábrica de cartones que la empresa OnduPack está construyendo en Navalmoral de la Mata está ya en la fase final de sus obras con el objetivo de empezar a producir a finales de este verano. En su primera etapa de funcionamiento, esta instalación de 60.000 metros cuadrados creará 50 puestos de trabajo directos y 75 indirectos. OnduPack generará anualmente más de 200 millones de metros cuadrados de cartón y 400 millones de cajas que se destinarán principalmente a los sectores agrícola e industrial. La firma tiene su sede en Jerez de los Caballeros.

