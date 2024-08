105 años de vida plena en el corazón de Las Villuercas

Dentro de la humildad que le caracteriza, tío Castor (Lucio Fernández Cortijo) puede presumir de muchas cosas: tiene 105 años (nació el 15 de febrero de 1919); sobrevivió a una Guerra Civil en la que, como a muchos de sus paisanos, le tocó participar; pasó más de 70 años de amor junto a su difunta esposa y creó una familia que no para de crecer; trabajó en el campo y se atrevió a emigrar, aunque la aventura duró apenas un mes; y aún practica algunas de sus grandes pasiones, como la pesca: «He cazado hasta el año pasado, pero ya me pidieron que lo deje porque no puedo andar por el campo como antes. La caña todavía se me da bien, el otro día estuvimos en el río y cogí más de 60 cachuelos», cuenta entre risas. Todas las tardes tiene una cita con sus amigos en el bar ‘La Peña’ de Roturas de Cabañas, su pueblo, para jugar a las cartas: «Pasamos un buen rato y nos apostamos el colacao», dice. Pero si hay una cosa de la que presume es de haber pasado una vida plena en el corazón de Las Villuercas, la tierra que tanto ama, que tan bien conoce y que le reconoce como su vecino más ilustre.

Tío Castor, junto al mural que Roturas de Cabañas le regaló por sus 100 años. / Ángel García Collado

Nació en su localidad, lejos de hospitales, como era habitual antiguamente y al igual que toda su familia. «Cuando era pequeño no pude disfrutar de ir a la escuela. Solo había una por la comarca y no podíamos ir hasta los 6 años. Mis padres tenían cabras y ovejas y a esa edad ya teníamos que empezar a pastorear. Esa fue nuestra juventud», explica.

Estallido de la Guerra Civil

Su mayoría de edad le llegó un año después del estallido de la Guerra Civil Española y, como fue habitual entre los hombres de la zona, tuvo que ir al frente. Pese a que hace 88 años de su comienzo, recuerda a la perfección cómo ocurrió todo, cómo fueron aquellos días previos y su llamada para ir a luchar justo cuando cumplió los 18 años: «A todos los que íbamos llegando esta edad nos llamaban, fuera para el bando que fuera. Tuvimos mucha suerte de sobrevivir, pasábamos todo el día rodeados de disparos. Las jornadas de lluvia eran lo peor, nos tirábamos todo el día con el traje de agua puesto».

Pocos años después de regresar del conflicto bélico se casó con Patricia Cerezo (tía Áurea, como era conocida en el pueblo), quien tenía siete años menos que él y que se convirtió en su compañera de vida durante más de siete décadas hasta que falleció hace diez años. Junto a ella formó una familia con tres hijos: Chencha, José y Florencia, aunque esta última murió a los 57 años a causa de un cáncer de mama. «Ya tengo cuatro nietas y un nieto. Y también soy bisabuelo, tengo cuatro biznietas y otros cuatro biznietos», dice al mismo tiempo que esboza una sonrisa.

Un breve paso por Francia

Años después de su boda también tomó la difícil decisión de emigrar lejos de su tierra. Tras una temporada trabajando en Santander en los eucaliptos, le llegó una oferta de trabajo en el norte de Francia que decidió aceptar junto a varios compañeros del norte, aunque la aventura duró poco tiempo porque las condiciones no fueron las pactadas al principio: «Tenía unos 53 años entonces. Nos dijeron que íbamos a trabajar en una vaquería, pero eran muchas horas. Nos levantábamos todos los días a las 4 de la mañana. Cuando llevábamos un mes y siete días, el patrón vino a pagarnos y esa misma noche nos despertamos una hora antes para escaparnos y volver a España», rememora.

A su regreso, abrió un bar en lo que actualmente es su casa y le cedieron la explotación del estanco. «Antiguamente había mucha caza menor y utilizábamos todas las reses para ponerlas en la taberna como aperitivo. También pescaba mucho y lo aprovechábamos todo. Esa fue mi vida hasta que me jubilé a los 65 años y se lo dejé a mi hija Chencha. Desde entonces, aquí sigo. Llevo así 40 años», cuenta.

Cada detalle del mural. / Ángel García Collado

Su agilidad le permite hacer labores que muchas personas de menor edad ni se plantean: aún sale a pasear a diario, aprovecha para charlar con todo aquel que se encuentra en su camino y, junto a su hijo, todavía elabora un vino de pitarra que bebe para acompañar las comidas.

Desde hace años, tío Castor se ha convertido en uno de los vecinos más queridos del municipio. Cuando cumplió un siglo de vida, el pueblo se vistió de gala para celebrar una fiesta en su honor en el polideportivo municipal y, como regalo, le pintaron un mural con su cara en la fachada lateral de su casa que ya perdurará en la eternidad y memoria de una localidad que adora a su vecino más longevo.