Piscinas municipales de Trujillo y Huertas de Ánimas

Desde hace muchos años soy usuario de las piscinas municipales de Trujillo y Huertas de Animas, bien por bonos mensuales desde mi juventud, porque pasaba veranos aquí, o como ahora, de manera más regular comprando los boletos de acceso diario.

Si compras bono no hay problema pero si compras boleto diario no tienes acceso a las dos, pese a que en dichos boletos figura el membrete de piscinas municipales de Trujillo y Huertas de Animas, ya que éstas últimas pertenecen al municipio de Trujillo, se niega el acceso de unas u otras dependiendo de donde las compres, es decir, si compro el boleto en Trujillo por la mañana y tengo derecho a todo el día, no puedo acceder con el mismo a las de las Huertas.

No entiendo el desagravio de uso de las mismas y me gustaría que me lo explicasen.