Las multitudinarias fiestas de La Cumbre hacen que los mensajes lleguen con retraso

«Si ves que no me llegan los mensajes o que no te contesto es porque no funciona la cobertura bien. A veces va bien y otras no». Este texto es uno de los más enviados por los vecinos de La Cumbre en los últimos días debido a las multitudinarias fiestas que, desde la pasada semana, se celebran en su municipio. Aseguran que la red móvil se satura y que algunas aplicaciones «no funcionan como siempre».

«Llamar sí que podemos hacerlo sin problema, pero es muy complicado mandar fotos o vídeos porque no cargan bien. El otro día estuve intentando ver un partido de fútbol con el teléfono y se me paraba todo el rato, era imposible», explica Manuel Castro, un hombre que tiene su residencia habitual en Cáceres pero pasa todos los fines de semana y meses de vacaciones en su localidad natal.

«La antena de telefonía móvil la tenemos justo en la plaza del pueblo, así que no deberíamos tener problemas en ningún punto del pueblo. Sí es cierto que hay compañías que no tienen cobertura aquí, pero eso ya se sabe desde hace mucho tiempo. Ese no es el problema. La cosa parece que está en que hay tanta gente en el pueblo que se ha saturado por completo», relata Castro.

Unas fiestas participativas

Imagen de las flores de papel de seda en la plaza. / CEDIDA

La Cumbre se encuentra inmersa estos días en unas multitudinarias fiestas que cuentan con actividades durante todo el día y toda la noche. La asociación de mujeres del pueblo, que está compuesta por más de 100 personas, ha diseñado más de mil flores hechas con papel de seda que se han instalado en los balcones y plaza del pueblo, decorando las calles para unas fiestas que siempre son especiales. «Empezamos a reunirnos en el mes de junio y vamos haciendo pliegos para ir dándole forma. Llevamos ya muchos años haciéndolo y lo tenemos ya como algo identitario del pueblo. Hemos pensando en cambiar y hacer otras cosas porque esto es laborioso, pero es muy bonito. Encima no lo podemos guardar de un año para otro porque se decoloran con el sol», dice Josefa Castro.

El pueblo entra en los días finales de las fiestas después de casi dos semanas con actividades y este viernes se celebra la popular diana floreada acompañada de la charanga organizada por la asociación juvenil. También hay hoy fiesta acuática, fuegos artificiales y verbena. Los actos terminarán mañana con los juegos de las peñas y fiesta por la noche.

