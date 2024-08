Alcaldesa de Pescueza: «Llevar a Torrejoncillo el centro de convalecencia y cuidados es solo una decisión política»

La alcaldesa de Pescueza, Agustina Fernández, defendió, en una nota, según recoge Efe, que lo único que pretende la Junta de Extremadura a la hora de cambiar de ubicación el futuro Centro de Convalecencia y Cuidados, que originalmente estaba destinado a su municipio, «es que se haga en un pueblo gobernado por el PP».

La alcaldesa se refirió a la licitación por parte del Gobierno regional del proyecto del Centro de la zona sociosanitaria de Coria, que se levantará en Torrejoncillo, un municipio cercano. «Con esto se confirma claramente que la toma de decisión de quitárselo a Pescueza no era porque no cumpliese, puesto que Torrejoncillo tampoco cumple, y si no cumplía, pues podían cambiar la ubicación a Moraleja, pero no se ha hecho porque este último está gobernado por el PSOE», aseveró. «El cambio de ubicación es claramente solo una decisión política», añadió.