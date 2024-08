Los Bermejo: una saga que lleva 25 años con las marionetas de Pepito

Hace 25 años que el trujillano Jorge Bermejo, creador de las marionetas de ‘Pepito y sus amigos’, actuó por primera vez en la plaza Mayor de la ciudad, con motivo de sus fiestas patronales.

Ha llovido mucho desde entonces, sin embargo, la emoción en sus ojos se percibe intacta, cada vez que recuerda sus inicios, que tuvieron lugar en el barrio de La Piedad, cinco años antes.

Desde ese momento, su vida y la de su familia, empezó a desarrollarse entre decorados, telas, cartón piedra, pinturas e historias, ya reconocibles por diferentes generaciones de vecinos del municipio, que no han dejado de apoyarle.

Cuenta que cuando era pequeño, al salir del colegio en época de fiestas, se sentaba en las escaleras de la plaza para ver las marionetas. «Hacía mucho calor, pero me sentaba sobre un periódico y me ponía la mano en la frente para disfrutar de esas historias. Entretanto, me imaginaba ser yo quien, algún día, estuviera frente a los niños», dice.

Ese sueño se materializó cuando tenía 31 años y con él, otra de sus ilusiones: compartirlo con su mujer, Nandi y con sus hijos, Laura y Jorge, herederos de su pasión.

Así, señala que Nandi es la encargada de seleccionar las telas, cortarlas y confeccionar el vestuario de cada uno de los personajes. «No le gusta estar bajo los focos, pero, es la responsable de gran parte del aspecto de nuestras marionetas», comenta Jorge.

Asimismo, Laura, una de las caras visibles del espectáculo, sigue acompañando a la familia en sus actuaciones, siempre que el trabajo se lo permite y Jorge, ha recogido el testigo de su padre, dotando de vida al elenco de personajes, cada vez más numeroso.

Celebración y actuaciones

Para la familia Bermejo Flores, no puede haber mejor manera de celebrar este aniversario que actuando. Así, los días 2, 3 y 4 de septiembre, volverán a subirse sobre el escenario de la plaza Mayor trujillana, a las diez de la noche.

Sin embargo, la puesta en escena será mucho más especial y novedosa que de costumbre, ya que han renovado los decorados y han confeccionado 18 marionetas nuevas para la ocasión, repartidas en las diferentes tramas.

Además, en todas las citas habrá sorteos y numerosas sorpresas, de hecho, como avance, el artista subraya que todos los niños y niñas que acudan a ver a Pepito, se llevarán un obsequio».