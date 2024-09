Cavex denuncia el estado de La Barquilla de Talayuela

Los representantes de la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Extremadura (Cavex) mantuvieron una reunión con el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales donde presentaron la guía vecinal de rehabilitación destinada a la ayuda y fomentar el mantenimiento de edificios, trasladaron problemas de los de barrios la provincia de Cáceres como La Barquilla de Talayuela y trataron diferentes temáticas donde está implicado el movimiento vecinal.

Un encuentro para "darle voz a los barrios que tienen dificultades", remarcó Gema Gallego, presidenta de la asociación de vecinos de Valdesalor y secretaria de la confederación. En este caso, en la reunión trataron el estado del poblado de La Barquilla de Talayuela que "no está urbanizado, el camino está fatal y las calles no están asfaltadas", denunció Ángel Marcos, presidente de Cavex. Una situación "tercermundista", manifestó Marcos, que no concibe que "en Europa haya asentamientos de estas características en pleno siglo XXI".

Desde Cavex solicitan que dicho poblado tenga todos los servicios necesarios y que esté dentro del casco urbano de Talayuela. Una barriada que cuenta con 300 habitantes de los cuales 100 son niños.

Guía rehabilitación

En cuanto a la guía de rehabilitación se trata de un manual "práctico" para "incentivar la cultura de la rehabilitación", explicó el presidente de Cavex. A través de este proyecto, el asociacionismo a nivel nacional pretende fomentar la puesta en marcha de residencias vacías y frenar "la emergencia de la vivienda" en España. Este proyecto cuenta con oficinas de asesoramiento por los consejos de cada provincia y "nuestra labor es dar a conocer este plan a los vecinos", destacó.

Además, los representantes de la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Extremadura trataron en este encuentro con el mandatario de la institución provincial la problemática con subvenciones e impulsar el movimiento asociativo y social.

Suscríbete para seguir leyendo