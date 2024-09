Madrigalejo: el lugar elegido para el bautizo del hijo de Gabriela Guillén y Bertín Osborne

Madrigalejo ha sido protagonista de uno de los acontecimientos más mediáticos de este año. Gabriela Guillén bautizó al hijo que tiene en común con Bertín Osborne el pasado mes de mayo en una finca situada en el tranquilo pueblo cacereño, informó este martes la periodista Adriana Dorronsoro en el programa 'Vamos a ver'.

El evento fue organizado en un ambiente de total discreción, reflejando el deseo de Guillén de mantener a su hijo lejos de las cámaras. La ceremonia contó con la presencia de un reducido grupo de personas entre los que se encontraban su madre y sus amigos más íntimos. La madrina del niño fue una amiga cercana de Gabriela y propietaria de la finca donde se llevó a cabo la ceremonia. La ausencia más destacada fue la del padre, Bertín Osborne. El artista ni siquiera fue invitado, lo que refleja un claro distanciamiento entre ambos.

Fue a comienzos del 2024 cuando la fisioterapeuta dio la bienvenida a su primer hijo, fruto de su relación con el presentador. Tras negarlo durante meses, Osborne emitió un comunicado conjunto con la paraguaya en el que reconocía la paternidad. Después de asumir la responsabilidad como padre, ha optado por mantenerse fuera del foco mediático durante todo el verano.

La demanda sigue adelante

Bertín y Gabriela podrían reencontrarse el próximo mes de diciembre en los juzgados. A pesar de los intentos de Osborne de aclarar su postura de no querer someterse a las pruebas de paternidad, ya que según argumenta, él ya la ha reconocido, el juez ha dejado claro que esas declaraciones no son válidas en el ámbito judicial. La negativa del cantante a hacerse las pruebas de ADN no significa que el proceso haya terminado, ya que al no responder en plazo y tiempo de manera legal a la demanda que presentó la uruguaya, ésta sigue adelante.