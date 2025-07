El torero Rafael Cerro, ante su gran oportunidad en Las Ventas

Ser torero y mantenerte en el escalafón es muy complicado. Uno de los mejores ejemplos es Rafael Cerro. El diestro de Saucedilla no ha parado de demostrar en los últimos años la valía que tiene frente a los estados, ya sea en festejos populares, algunas corridas o festivales taurinos. La suerte no le ha sonreído en los últimos años y, tras quedarse sin apoderado (rompió con Joaquín Ballesteros en diciembre de 2024), no había vuelto a tener ningún representante.

El día 31

Pero Cerro, que no ha dudado en alternar su trabajo en el campo con ir a tentaderos de forma poco habitual, no se ha rendido y volverá a torear en Las Ventas a sus 32 años, justo cuando se cumple una década de su última aparición en el coso venteño. Será el próximo 31 de julio, a partir de las 21.00 horas, y hará el paseíllo junto a Rubén Pinar y Raúl Rivera, que se confirma. El diestro no duda en agradecer a quien lo ha hecho posible: el ganadero Victorino Martín y la gente de su cuadrilla, que no han parado de llamar todo este tiempo a la empresa gestora de la plaza para que le tuviesen en cuenta. Su pueblo ya ha puesto autobuses para acompañarle.

Galería | Rafael Cerro, ante su gran oportunidad /

La oportunidad

Rafael Cerro es consciente de que está ante la gran oportunidad para retomar su carrera y ha comenzado una preparación exhaustiva tanto en el campo, como en el coso taurino de Navalmoral de la Mata, donde está entrenando casi a diario. «A mí, Madrid no me va a quitar nada porque ahora no lo tengo. Pero sí que puede darme mucho, y por eso voy a luchar. Tengo que aprovecharlo y sacar el mejor rendimiento a la corrida. Ojalá me embistan los toros, porque lo demás lo voy a hacer yo», señala el diestro, ilusionado y convencido de que puede hacer algo grande en su reaparición.

"No hay mejor sitio"

«En el toreo, cuando las cosas no salen como uno quiere, puedes desaparecer. Nos ha pasado a muchos toreros. Me ha tocado estar mucho tiempo en el banquillo, pero ahí tengo Madrid. No hay mejor plaza que esa para demostrar lo que puedo llegar a hacer. Tengo que aprovecharlo», dice Cerro.

Director de lidia

Durante todo este tiempo, Rafael Cerro ha forjado su nombre como director de lidia en festejos de toda la región, principalmente en la zona del Valle del Alagón. En la reciente festividad de San Juan de Coria, varios vídeos suyos salvando a gente de ser embestida por los animales se han hecho virales en redes sociales: «Me lo han agradecido mucho», reconoce. También es maestro de la Escuela Taurina cauriense, donde imparte clases de forma mensual.

Preparación

Rafael Cerro ya no para. Desde que le comunicaron su reaparición, no ha parado de prepararse a nivel físico, mental, emocional y técnico. Y todo este proceso lo está documentando en sus redes sociales (@inforafaelcerro). Ahora no duda en poner el ejemplo de su compañero Emilio de Justo, que relanzó su carrera con una gran actuación en Las Ventas. Ojalá Rafael Cerro tenga la misma suerte.

