La Justicia corrige al Ayuntamiento de Trujillo por negar el uso de terraza a un negocio

El consistorio incurrió en silencio administrativo en 2023, pese a conceder la misma licencia en 2024. La empresa reclama más de 46.000 euros por lucro cesante

Terraza del Mesón La Cadena, establecimiento afectado por la denegación de licencia de terraza.

Terraza del Mesón La Cadena, establecimiento afectado por la denegación de licencia de terraza. / El Periódico

Yolanda Jiménez

Yolanda Jiménez

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Cáceres ha estimado el recurso presentado por la empresa trujillana Mariscal González CB, propietaria del establecimiento hostelero Mesón La Cadena y ha declarado ilegal la denegación tácita de su solicitud de licencia para la instalación de una terraza en vía pública, durante el año 2023.

La sentencia, dictada el pasado 13 de marzo y declarada firme el día 24, considera que la actuación del Ayuntamiento de Trujillo fue contraria a Derecho y reconoce que la empresa demandante debió haber obtenido la licencia en los términos en los que se solicitó.

Durante el proceso judicial, el propio consistorio admitió que los criterios aplicados para conceder licencias en 2024, año en el que sí se autorizó el uso de la terraza al establecimiento afectado, fueron los mismos que debieron considerarse en 2023, una cuestión determinante que reforzó la posición de la parte recurrente.

Además, el fallo impuso al Ayuntamiento el pago de 1.813,61 euros en concepto de costas procesales y estableció un plazo de diez días para su cumplimiento.

Reclamación por daños y perjuicios

Más allá del procedimiento contencioso ya resuelto, la empresa ha presentado recientemente, una reclamación económica por daños y perjuicios derivados del silencio administrativo.

En este sentido, Mariscal González CB ha solicitado al Ayuntamiento de Trujillo una indemnización de 44.821,26 euros por lucro cesante, más 1.331,67 euros en concepto de intereses calculados hasta mayo de 2025. Esta reclamación no ha sido todavía resuelta judicialmente y tendrá que evaluarse en un procedimiento independiente.

El pasado 30 de julio, la empresa afectada registró un escrito instando al Ayuntamiento a asumir dicha reclamación. Si en un plazo de 15 días no se obtiene respuesta, el asunto podría derivar en una nueva vía judicial. 

Al respecto, cabe recordar que, el día 31 de julio, se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), una resolución por la que, por motivos personales, se aprobó la sustitución temporal de la alcaldesa, Inés Rubio. Según lo acordado, Eduardo Diz, primer teniente de alcalde, ejercerá como alcalde en funciones hasta el día 10 de agosto, y desde entonces hasta el 17, lo hará Consuelo Soriano, segunda teniente de alcalde.

