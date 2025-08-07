Muere una niña de 10 años en un accidente de tráfico en la provincia de Cáceres

Una niña de 10 años ha fallecido en un accidente de tráfico en la provincia de Cáceres y otras tres personas han resultado heridas. El siniestro ha ocurrido en la autovía A-5, a la altura del kilómetro 281, sentido Madrid, dentro del término municipal de Villamesías, según ha informado la Guardia Civil.

El accidente ha ocurrido a las 9.20 horas de este jueves, 7 de agosto, y ha consistido en una colisión lateral entre dos vehículos, que tras el impacto se han salido de la vía. Como consecuencia del siniestro, tres personas han resultado heridas de diversa consideración y la menor ha perdido la vida.

En el lugar del suceso se encuentran varias patrullas del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cáceres y de Seguridad Ciudadana, junto a los servicios de emergencia y un helicóptero medicalizado que ha intervenido para la evacuación urgente de los heridos.

Bomberos y Guardia Civil en el lugar de siniestro. / Guardia Civil

Un Equipo de Investigación de Siniestros Viales del Subsector de Tráfico de Cáceres será el encargado de llevar a cabo la investigación para determinar las causas del accidente.