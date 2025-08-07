Bandera azul

La playa de Cañamero abre la puerta a nuevos proyectos en su paraíso interior

La Diputación de Cáceres y el ayuntamiento buscan potenciar el embalse del Cancho del Fresno como revulsivo de desarrollo

Cáceres

Un paraíso interior. Eso es lo que tiene Cañamero en su playa con bandera azul ubicada en el embalse del Cancho del Fresno. Pero su lucha no concluyó cuando lograron esta distinción, sino que aún siguen buscando nuevos proyectos para su potenciación y que se convierta en un auténtico revulsivo.

La visita

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, visita el municipio acompañado por el alcalde, David Peña, para conocer una playa que se puso en marcha en el año 2023, y que ha renovado por tercer año consecutivo su reconocimiento como bandera azul, la única en la provincia. Además, está ubicada en un lugar privilegiado, como es el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara.

Posibles mejoras

El recinto está rodeado de montañas y cuenta con un agua "cristalina". La playa supone un potencial turístico de primer nivel, como han destacado tanto el presidente pronvincial como el regidor. "El motivo de la visita es ver sobre el terreno las mejoras que se pueden realizar para complementar los servicios que se pueden ofrecer a las personas que vienen a disfrutar del lugar. Hemos estado hablando de algunas inversiones a futuro porque tenemos que seguir mejorando. Cada año tenemos más visitas y nos demandan mejores servicios", indica Peña.

Compromiso de la diputación

Por su parte, Morales muestra el compromiso de la Diputación de Cáceres para colaborar en la implementación de los servicios como revulsivo de desarrollo sostenible y de empleo para todo el territorio.

Más que un recurso natural

Con la bandera azul en la playa de Cañamero se pone en valor, además de otras bondades del Geoparque, la amplia variedad de actividades acuáticas y náuticas que se pueden hacer en un entorno de una rica variedad geológica y enorme belleza. Así, en el embalse se puede practicar paddle surf o piragüismo, a la vez que disfrutar de una playa de arena rodeada de sierras, bosques y caminos para hacer senderismo, ciclismo o pesca entre otras actividades.

Cabe recordar que la institución provincial viene trabajando por el desarrollo del turismo acuático y náutico a través de inversiones en infraestructuras, promociones, publicaciones, planes de uso y gestión de recursos y diferentes programas relacionados con el agua que, para la provincia, se ha convertido en más que un recurso natural.

