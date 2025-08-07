Roban con fuerza tres veces en la misma cooperativa de La Vera y son detenidos: materiales y un coche valorados en 13.000 euros

Agentes de la Guardia Civilpertenecientes al Equipo ROCA de la compañía de Navalmoral de la Mata han llevado a cabo una investigación que se ha saldado con la detención de dos varones de 35 y 45 años. A uno de ellos se le atribuye la supuesta comisión de tres delitos de robo con fuerza y uno de hurto y uso de vehículo, ambos cometidos en la misma cooperativa ubicada en la comarca de La Vera, además de otro delito de falsedad documental. El otro individuo fue arrestado posteriormente por supuesta implicación en uno de los robos.

Denuncias

En el mes de abril, representantes de la empresa interpusieron varias denuncias ante la Benemérita por una sucesión de robos sufridos en las instalaciones, en los que emplearon la fuerza franqueando puertas, ventanas e, incluso, dañando la alambrada para acceder al interior.

Materiales

En los robos sustrajeron diverso material, múltiples herramientas, cableado de cobre y de aluminio y un vehículo. Estos efectos están valorados en 13.000 euros. En uno de ellos llegaron a cortar cableado eléctrico, que tuvieron que abandonar allí mismo al activarse la alarma.

Robo en la cooperativa de La Vera. / GUARDIA CIVIL

Investigación

Ante estos hechos los agentes llevaron a cabo numerosas gestiones, entre ellas, indagaron acerca del destino del cableado y otros materiales sustraídos de fácil venta. Las averiguaciones practicadas dieron sus frutos al inspeccionar diversos centros de tratamiento y recuperación de residuos, localizando en dos plantas la entrega de parte de los efectos robados en la cooperativa.

Establecimientos

En ambos establecimientos, uno ubicado en Plasencia y otro en Talavera de la Reina, las entregas las efectuaron a nombre de una misma persona, aunque en la primera planta de recuperación de residuos acudieron dos varones. Tras comprobar los datos del individuo que figuraba en el registro de los dos centros, verificaron que uno de los hombres personados en él había hecho uso de la documentación de su hermano para vender el material, siendo este desconocedor de los hechos. Este mismo individuo fue visto conduciendo el vehículo sustraído por el núcleo urbano de la localidad de Navalmoral de la Mata.

A disposición judicial

Con las pruebas recabadas durante la investigación, los agentes identificaron a los presuntos autores de los hechos, que han sido detenidos de acuerdo a su implicación en ellos. Además, se ha recuperado el vehículo sustraído, que se ha devuelto a la cooperativa. Ambos fueron puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Navalmoral de la Mata. Durante el proceso, los agentes contaron con el apoyo del Equipo ROCA de Plasencia, quienes colaboraron en la inspección de los centros de tratamiento y recuperación de residuos de la localidad.

