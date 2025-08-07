La Villa trujillana se viste de fiesta hasta el día 17 para honrar a la Virgen de la Asunción

El emblemático barrio trujillano de la Villa ya ha empezado a disfrutar de uno de los momentos más esperados del año: las fiestas en honor a Nuestra Señora de la Asunción. Así, durante casi dos semanas, del 6 al 17 de agosto, las calles de la zona se llenarán de devoción, de colorido y de entretenimiento.

Concretamente, los actos religiosos, eje central de esta festividad, comenzaban este miércoles, con el tradicional novenario a la Virgen de la Asunción. Este encuentro se desarrollará en la iglesia de Santa María la Mayor, a las nueve de la noche, tras el rezo del Rosario hasta el 14 de agosto.

Esa noche, a las 21.45, los fieles participarán en el emotivo Rosario de las Antorchas y la procesión de la virgen por el barrio, que cada año reúne a decenas de personas.

Ya el jueves, día 15, festividad de la Asunción de la Virgen, tendrá lugar, a las doce del mediodía, la Misa Mayor en honor a la patrona, uno de los actos más solemnes y concurridos. Al igual que el novenario, la misa se celebrará en el templo de Santa María, que durante estos días, seguirá acogiendo sus numerosas visitas.

Como viene siendo habitual y en paralelo a los actos religiosos, la Hermandad del Cristo del Perdón y Nuestra Señora de la Asunción y la Asociación Zona Monumental, organizadoras del programa, han previsto diferentes propuestas lúdicas, desde el día 14 hasta el 17.

Animación y entretenimiento

Precisamente, a las 23.30 de ese jueves, la música será protagonista con un concierto tributo a El Canto del Loco. A continuación, la fiesta continuará con otra sesión musical, esta vez, a cargo de los DJ Joni Carrasco y Juan Mades, en una velada pensada para los amantes del pop-rock y la música de baile.

El jueves, a las ocho de la tarde, el barrio volverá a revestirse de tradición con la puja popular, que irá seguida de la actuación del grupo Timón y Rumba y la sesión de un DJ invitado para la ocasión.

El viernes, también a las 23.30, la animación musical volverá en forma de verbena popular, con la intervención de la Orquesta Tucán, que podrá a bailar a vecinos y visitantes hasta la madrugada.

El broche final llegará el sábado, día 17, con una jornada dedicada a los más pequeños. Así, a las 20.30, los cabezudos recorrerán las calles del barrio, para dar paso a la actuación de Mundo Payaso y una refrescante fiesta de la espuma.