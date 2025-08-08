Incendios forestales
Activado el Nivel 1 de peligrosidad en un incendio en Aldea del Cano (Cáceres)
Las llamas están afectando a construcciones aisladas y a una carretera
El Infoex activa el nivel 1 de peligrosidad en un incendio en Aldea del Cano.
Las llamas están afectando a algunas edificaciones aisladas así como a la carretera.
Según informa la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, en la zona están actuando seis unidades de bomberos forestales, cinco medios aéreos, un equipo de maquinaria pesada, un agente y un técnico. Además, la Cruz Roja está en estos momentos movilizando sus recursos para apoyar al Infoex.
El viento ha llevado el humo a la capital cacereña, donde incluso se ha nublado parcialmente el cielo.
