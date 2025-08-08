Tres horas de búsqueda y rescate al conductor que se ha precipitado por una pendiente en Garrovillas

Un hombre de 63 años ha resultado herido tras precipitarse el vehículo en el que se encontraba por una pendiente en las proximidades de las obras del AVE en el término municipal de Garrovillas de Alconétar (Cáceres) a primera hora de la mañana.

Accidente laboral

Según ha podido saber este diario tras contactar con las autoridades de la localidad, se ha tratado de un accidente laboral. Se trata del encargado de una obra que se está acometiendo en el nuevo puente para el tráfico ferroviario con el objetivo de instalar jardineras para disimular el impacto visual del hormigón en el terreno. Era una actuación obligatoria.

Interior

El vehículo permanecía estacionado en las inmediaciones del espacio donde ha tenido lugar el suceso, y el hombre se hallaba en su interior. Han sido los encargados de la subcontrata de la actuación quienes han llegado hasta el lugar de los hechos y se han percatado de que la pick up del herido estaba volcada en el terraplén. Al ir a comprobar si estaba en buen estado, se han dado cuenta de que no se encontraba en el interior del vehículo.

Asistencia al herido. / DIPUTACIÓN DE CÁCERES

Llamada a Emergencias

Rápidamente, han llamado a Emergencias y han intentado buscarle por la zona. Debido al intenso pastizal que había, han pasado más de diez minutos sin encontrarle. El herido, que en esos momentos estaba inconsciente, ha sido hallado finalmente gracias a que ha tosido y le han escuchado.

Ayuda

Los primeros en llegar al lugar de los hechos han sido las ambulancias y, posteriormente, la Guardia Civil con sus patrullas de Seguridad Ciudadana y del Subsector de Tráfico. Después de ver que estaba en un lugar de difícil acceso, se han visto obligados a llamar a los bomberos del Sepei (Servicio de Extinción y Prevención de Incendios de la Diputación de Cáceres) para proceder a su rescate.

El rescate. / DIPUTACIÓN DE CÁCERES

El suceso ha ocurrido en torno a las 7.00 horas. Sin embargo, la actuación no ha concluido hasta pasadas las 10.00. Por lo tanto, han sido más de tres horas de búsqueda y rescate al conductor, que se encontraba en una zona de un acceso muy complicado y ha obligado a los bomberos a ayudarse de cuerdas para llegar al lugar de los hechos.

Consecuencias

El varón ha sufrido policontusiones y ha sido trasladado al Hospital Universitario de Cáceres para recibir la atención médica necesaria. El Servicio Extremeño de Salud (SES) aún no ha facilitado el parte de la incidencia para conocer el estado del herido.

Al fondo, el puente sobre el río Tajo. / DIPUTACIÓN DE CÁCERES

