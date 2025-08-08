Diez pueblos, 20 actuaciones y 13 compañías: regresa a la provincia de Cáceres Tierras en Danza

Diez pueblos, 20 actuaciones y 13 compañías distintas. La sexta edición del festival Tierras en Danza se celebra desde el pasado mes de julio y durante el resto de este año por distintas localidades de la provincia de Cáceres. El proyecto cuenta con una inversión de 6.000 euros de la diputación, así como de la Junta.

Actuaciones

Habrá una veintena de actuaciones de danza en municipios como Baños de Montemayor, Casares de las Hurdes, Cuacos de Yuste, Madroñera y otros enclaves del Valle del Jerte. Además, como novedad va a llegar a la provincia de Badajoz con un espectáculo en Medina de las Torres. Tendrán cabida compañías y bailarines de referencia a nivel regional y nacional como Adrián Herrera o Irene Naranjo.

Museo Pedrilla

La cita fue presentada ayer en el Museo Pedrilla por la diputada Angélica García y los representantes de la empresa Sinergos y bailarines Luis Agorreta y José Reches.

Imagen de la presentación. / Carlos Gil

Próxima actuación

La próxima actuación será el día 16 en Baños de Montemayor. Después irán a Casares de las Hurdes el 12 de septiembre, mes en el que también visitarán Madroñera. El resto de fechas se irán conociendo en los próximos meses.

Formaciones

Asimismo, este proyecto contempla la formación en danza contemporánea dirigido a bailarines profesionales y semiprofesionales con el objetivo de inculcar las virtudes del deporte y descubrir os atractivos del norte de la provincia de Cáceres. Así, entre los días 27 de julio y 1 de agosto, se han llevado a cabo en el Centro Internacional de Innovación Deportiva en el Medio Natural "El Anillo" una serie de talleres en técnica de danza contemporánea, GAGA o improvisación y creación, unido a actividades culturales y deportivas como rutas senderistas por la Garganta de los Infiernos y piragüismo en el embalse Gabriel y Galán.