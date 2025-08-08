El festival de cine Gateando recuerda en su décima edición el gran incendio de Acebo, con el que nació

El gran incendio que arrasó en el año 2015 más de 8.000 hectáreas en la localidad de Acebo, Hoyos y Perales del Puerto dio origen al Festival Internacional de Cine Rural y Medioambiental Gateando. Este año, cumple su décima edición del 15 al 26 de agosto con cortometrajes y películas, además de distintas actividades, en cinco localidades de la Sierra de Gata: Villamiel, Trevejo, Hernán Pérez, Santibáñez el Alto y Acebo.

Presentación

El evento ha sido presentado este viernes en los jardines del Museo Pedrilla de Cáceres con la presencia de Angélica García, diputada de Medio Ambiente y Transición Ecológica; el secretario general de Cultura de la Junta, Francisco Palomino; el alcalde de Santibáñez el Alto y vicepresidente de la mancomunidad, Rubén Francisco; y el director del festival, Sergio Cordero.

Tres largos y seis cortos

Gateando llevará tres largometrajes internacionales y seis cortos que entran a concurso, además del encuentro 'Gastrocine', observación de estrellas, entrega de premios y la actividad de limpieza de las márgenes del río Árrago a su paso por Hernán Pérez.

Películas

Las tres películas se van a reproducir en los cinco pueblos, y son 'Flow', 'Lo que queda de ti' y 'Doñana'. De igual forma lo harán los cortos, todos de directores extremeños: 'Tránsito', 'Happy hour', 'In-material', 'Medea a la deriva', 'Veo oscuro' y 'O estado de alma'. Uno de estos últimos será premiado con el nuevo premio a mejor cortometraje, que lo decidirá el público. También habrán las distinciones 'Gateando' (conservación del medio ambiente), 'Terraconti' (sostenibilidad), 'La escuela del bosque' (sensibilización y divulgación) y 'Másmedio' (a los guardianes del medio rural).

Fechas

Los largometrajes se proyectarán en Acebo los días 20, 21 y 25 de agosto; en Hernán Perez los días 18, 20 y 21; en Santibáñez el Alto el 24, 25 y 26; y en Villamiel y Trevejo el 15, 17 y 18. Los cortos, por su parte, llegarán a Acebo el 19, a Santibáñez el 22 y a Villamiel y Trevejo el 16.

Declaraciones

Angélica García ha destacado que "no solo celebra el poder el cine como arte, ino también su capacidad para transformar, emocionar y hacernos reflexionar sobre el mundo que habitamos". Palomino ha subrayado que "la cultura no es solo de las ciudades, sino que se extiende por todos los pueblos de la región". Rubén Francisco ha incidido en que "a veces se piensa que hay que educar en el medio ambiente a las personas que viven en ciudades porque están un poco más desvinculadas, pero yo creo que los pueblos también tenemos que reeducarnos en los valores de protección del patrimonio". Y por último, Cordero ha abierto la puerta a que este festival se extienda también a la zona de Las Hurdes: "Nacimos por un incendio, y este año se ha producido otro en dicha comarca. Intentaremos llegar hasta allí".

