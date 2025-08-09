Un accidente deja un herido en una garganta de Valdastillas (Cáceres)

Un hombre de 29 años ha resultado herido en la Cascada Garganta Marta, en Valdastillas.

Minutos antes de las tres de la tarde el 112 Extremadura recibía una llamada informando de un accidente en la zona que es de especial difícil acceso.

Para llegar hasta él fue necesario desplegar varios equipos después de que la Benemérita activase el protocolo de rescate.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron el equipo médico del Punto de Atención Continuada de Casas del Castañar y el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Guardia Civil en El Barco de Ávila, así como un helicóptero.

También se acercó la patrulla de Seguridad Ciudadana del Puesto de Navaconcejo para colaborar con las labores de auxilio

El herido fue asistido insitu en un primer momento, mientras que los grupos especializados procedieron a su rescate y posterior traslado al hospital Virgen del Puerto, en Plasencia.

El estado de la víctima es leve, tiene una fractura en uno de los pies.