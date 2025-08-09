Incendio forestal
Desactivan el nivel 1 en el incendio de Aldea del Cano por segunda vez en 24 horas
El fuego sigue activo y los efectivos continúan trabajando en la zona
El Infoex ha vuelto a activar el nivel 1 de peligrosidad en el incendio de Aldea del Cano.
Pasadas las 18.25 horas de esta misma tarde se han activado los recursos necesarios debido a que el fuego vuelve a afectar a viviendas y a la carretera.
En la zona se encuentran en este momento 6 unidades de bomberos forestales, 5 medios aéreos, un eqiupo de maquinaria pesada, dos agentes del medio rural y un técnico de extinción.
Habían vuelto a sus fincas
El incendio, que comenzó a primera hora de la tarde de ayer, obligó a desalojar a los vecinos y trabajadores de las fincas. Tras ser estabilizado, estos pudieron volver a sus propiedades.
A pesar de que durante la noche trabajaron en la zona los equipos, el fuego ha vuelto a reavivarse, acercándose a sus casas.
- Muere una niña de 10 años en un accidente de tráfico que ha dejado otros ocho heridos en la A-5
- La Orquesta Panorama llega a Cáceres: estos son los dos pueblos donde actuará en agosto
- La Toscana Española, así ha bautizado Alejandro Sanz su paraíso extremeño
- El Infoex sigue actuando en Cañamero y la evolución del fuego en Valdecaballeros es desfavorable
- En estado crítico un hombre tras precipitarse desde una altura de 4 metros en La Pesga
- El incendio de Arroyomolinos arrasa 800 hectáreas y su evolución es 'bastante desfavorable
- Muere un hombre tras salirse de la autovía en la A-5 a la altura de Jaraicejo
- El pueblo de Cáceres que ofrece vivienda gratis a cambio de gestionar el bar y el centro de día