Desactivan el nivel 1 en el incendio de Aldea del Cano por segunda vez en 24 horas

El Infoex ha vuelto a activar el nivel 1 de peligrosidad en el incendio de Aldea del Cano.

Pasadas las 18.25 horas de esta misma tarde se han activado los recursos necesarios debido a que el fuego vuelve a afectar a viviendas y a la carretera.

En la zona se encuentran en este momento 6 unidades de bomberos forestales, 5 medios aéreos, un eqiupo de maquinaria pesada, dos agentes del medio rural y un técnico de extinción.

Habían vuelto a sus fincas

El incendio, que comenzó a primera hora de la tarde de ayer, obligó a desalojar a los vecinos y trabajadores de las fincas. Tras ser estabilizado, estos pudieron volver a sus propiedades.

A pesar de que durante la noche trabajaron en la zona los equipos, el fuego ha vuelto a reavivarse, acercándose a sus casas.