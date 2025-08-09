Incendio forestal

Desactivan el nivel 1 en el incendio de Aldea del Cano por segunda vez en 24 horas

El fuego sigue activo y los efectivos continúan trabajando en la zona

Incendio junto al pantano de Valdesalor en Cáceres

Incendio junto al pantano de Valdesalor en Cáceres

Las imágenes del incendio junto al pantano de Valdesalor en Cáceres / Carlos Gil / Carlos Gil

Irene Rangel

Irene Rangel

Badajoz

El Infoex ha vuelto a activar el nivel 1 de peligrosidad en el incendio de Aldea del Cano.

Pasadas las 18.25 horas de esta misma tarde se han activado los recursos necesarios debido a que el fuego vuelve a afectar a viviendas y a la carretera.

En la zona se encuentran en este momento 6 unidades de bomberos forestales, 5 medios aéreos, un eqiupo de maquinaria pesada, dos agentes del medio rural y un técnico de extinción.

Habían vuelto a sus fincas

El incendio, que comenzó a primera hora de la tarde de ayer, obligó a desalojar a los vecinos y trabajadores de las fincas. Tras ser estabilizado, estos pudieron volver a sus propiedades.

A pesar de que durante la noche trabajaron en la zona los equipos, el fuego ha vuelto a reavivarse, acercándose a sus casas.

