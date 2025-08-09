Sucesos
Dos heridos en un accidente entre una moto y un quad en Riolobos
Un joven de 22 años ha sido trasladado al hospital de Plasencia en estado menos grave por un trauma en la cadera
Dos jóvenes han resultado heridos en un accidente de tráfico urbano tras una colisión entre una moto y un quad en la avenida de Plasencia, en Riolobos.
Guardia Civil
El Centro de Emergencias 112 de Extremadura ha recibido minutos antes de las siete de la tarde de este sábado una llamada alertando de un accidente. Rápidamente, se han desplazado al lugar de los hechos una patrulla de servicio de la Guardia Civil, así como una ambulancia de soporte vital básico de Plasencia y otra unidad medicalizada de Coria.
Heridos
Como resultado del suceso, un varón de 22 años ha resultado herido de carácter menos grave por un trauma en la cadera. Ha sido trasladado al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia. También una mujer de 27 años ha sufrido policontusiones y erosiones, pero su estado es leve y no ha requerido traslado.
