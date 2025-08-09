Trujillo saca por primera vez a licitación la instalación de casetas para las fiestas patronales

El Ayuntamiento de Trujillo ha abierto, por primera vez, un procedimiento de licitación pública para la instalación de casetas en el recinto ferial, durante las Fiestas Patronales 2025, concretamente, los días 4 y 5 de septiembre.

La iniciativa, de la que no se conocía ningún dato hasta este viernes, regulará con el proceso, el uso del dominio público y ofrecerá igualdad de oportunidades a empresarios y hosteleros interesados.

Para ello, el pliego, publicado en el perfil del contratante, contempla la adjudicación de una única parcela, de 800 metros cuadrados, en la zona del Campo de San Juan.

El canon mínimo de licitación es de 800 euros, correspondiente a un euro por metro cuadrado y será el único criterio de adjudicación, favoreciendo la oferta más alta.

Dicho proceso, de carácter exclusivamente electrónico, exige que los licitadores presenten sus propuestas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, en un plazo de diez días hábiles desde la publicación del anuncio. Entre los requisitos, figuran estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas en Trujillo, disponer de licencia de hostelería en vigor, y acreditar estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, según recoge el documento.

La mesa de contratación estará presidida por la concejala de Festejos, María del Rosario Melo del Carmen, e integrada por varios representantes técnicos y jurídicos del consistorio, con el fin garantizar el cumplimiento de las bases.

Propuestas paralelas

Durante esas fechas, el Campo de Fútbol Julián García de Guadiana, situado a unos 15 minutos a pie del recinto ferial del Campo de San Juan, acogerá los conciertos principales de las Fiestas Patronales. Así, el 4 de septiembre está prevista la actuación de Los Secretos, mientras que el 5 será el turno de El Arrebato, dos citas que atraerán a un gran número de asistentes y que contribuirán a animar el ambiente festivo de la ciudad.

Otros puntos de interés marcados en el itinerario del programa de fiestas se reparten entre la plaza Mayor, donde tendrá lugar el pregón y la actuación de Marlon, el día 29 de agosto y las calles aledañas, como García de Paredes o Sillerías. A estas se suma la plaza de toros La Piedad, en la que se llevarán a cabo los festejos taurinos programados para la ocasión.