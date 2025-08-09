Manolo Vital 'vuelve' a Valencia de Alcántara: este es el bonito homenaje que le hace su pueblo

Este domingo será un día importante para Valencia de Alcántara gracias al gran homenaje que el ayuntamiento, la Filmoteca de Extremadura y el Festival Periferias van a hacer a Manolo Vital. La película ‘El 47’, de la que es el principal protagonista y dirigida por Marcel Barrena e interpretada por Eduard Fernández, muestra la insólita gesta de este hombre con raíces extremeñas en la Barcelona de los años 70 se conoce en todo el país. El conductor de bus decidió secuestrar la línea 47 para demostrar que los vehículos podían subir las empinadas cuestas de Torre Baró, un acto de rebeldía que se convirtió en un símbolo de lucha vecinal y de la dignidad de la clase trabajadora.

Película

La película, que recupera con sensibilidad y rigor esta historia de valentía y orgullo popular, se ha convertido en la película más vista en la historia de la Filmoteca extremeña, con más de 2.300 espectadores en su programación por las distintas sedes de la región.

Familiares

Este domingo, a las 20.00 horas, se producirá la recepción en el salón de plenos del Ayuntamiento de Valencia de Alcántara a los familiares de Manolo Vital, entre ellos su nieta Joana Vital. Asistirá el alcalde, Alberto Piris, el director de la Filmoteca, Antonio Gil, y la directora de Periferias, Paula Duque.

Estación de buses

Una hora después, se procederá a la colocación de la placa que dará el nombre de Manolo Vital a la estación de autobuses de la localidad. A las 22.00 horas se le homenajeará en la plaza de la Constitución. Posteriormente, a las 22.30, comenzará la proyección de 'El 47', con lo que se pondrá fin a una historia que reunirá a familiares, vecinos y amantes del cine para rendir homenaje a este hijo de la tierra extremeña a través de la gran pantalla.