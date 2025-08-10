Activado el nivel 1 por un incendio de pastos en Millanes (Cáceres)

El Plan Infoex ha activado a las 14.05 horas el nivel 1 de peligrosidad por un incendio de pastos en Millanes (Cáceres), por afección a la carretera y a edificaciones aisladas.

En estos momentos, intervienen dos unidades de bomberos forestales, un medio aéreo y un agente del medio natural, según ha informado la consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.