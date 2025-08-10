Dos heridos en cascadas del Jerte en cinco horas: sufre un esguince de rodilla en Las Nogaledas y tiene que ser rescatado

Un hombre de 48 años sufrió un esguince de rodilla en el paraje de la cascada Las Nogaledas, en el término municipal de Navaconcejo del Valle del Jerte. El suceso se produjo en la tarde de ayer tras una caída accidental. El Centro de Emergencias 112 recibió la llamada del aviso a las 19.37 horas.

De difícil acceso

Debido a las dificultades que existen para llegar a la zona, fue necesaria la presencia de los bomberos del parque del Sepei (Servicio de Extinción y Prevención de Incendios) de Plasencia, además de una patrulla de servicio de la Guardia Civil y dos ambulancias de PAC y Soporte Vital Básico de Cabezuela del Valle.

El varón se encuentra en estado menos grave y fue trasladado al hospital Virgen del Puerto de Plasencia.

Dos sucesos similares

No fue el único suceso de estas características acontecido en el Valle del Jerte en la tarde del sábado. Otro hombre de 29 años resultó herido en la cascada Garganta Marta, en Valdastillas. Minutos antes de las tres de la tarde se recibió una llamada informando de un accidente en una zona de difícil acceso.

Guardia Civil

Para llegar hasta él fue necesario desplegar varios equipos después de que la Benemérita activase el protocolo de rescate. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron el equipo médico del Punto de Atención Continuada de Casas del Castañar y el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Guardia Civil en El Barco de Ávila, así como un helicóptero. También se acercó la patrulla de Seguridad Ciudadana del Puesto de Navaconcejo para colaborar con las labores de auxilio

El herido fue asistido insitu en un primer momento, mientras que los grupos especializados procedieron a su rescate y posterior traslado al hospital Virgen del Puerto, en Plasencia. El estado de la víctima es leve, tiene una fractura en uno de los pies.

