Tres intoxicados por monóxido de carbono en el incendio de una vivienda en Holguera
Los heridos han sido trasladados al Hospital de Coria
C.G.N
El incendio de una vivienda en Holguera ha dejado a tres heridos por intoxicación de monóxido de carbono en la noche de este sábado. El 112 de Extremadura recibió el aviso la pasada madrugada, a la 1.00 horas, de un fuego en una casa ubicada en la calle Hernán Cortés de la localidad cacereña.
Como consecuencia, una mujer (45 años) ha resultado herida menos grave y dos varones, de 45 y 46 respectivamente, heridos leves, por intoxicación de humo, según ha informado el Centro de Emergencias 112. Todos han sido trasladado al Hospital de Coria.
Por el momento se desconocen las causas de lo ocurrido.
