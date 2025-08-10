El portugués Tomás Bastos triunfa en la final de las novilladas en Alcántara

El portugués Tomás Bastos es el triunfador del III Circuito de Novilladas de Extremadura, el cual se celebró este pasado sábado en la localidad cacereña de Alcántara. El novillero desorejó a los dos astados de Juan Manuel Criado de su lote en un festejo competido, en el que superó a Manuel Caballero y Jorge Hurtado. El público abarrotó las gradas de la plaza.

La tarde

Abrió la tarde 'Cuba Libre' y lo recibió Manuel Caballero por verónicas. Quitó en los medios por chicuelinas. Lo llevó por bajo en el inicio de muleta y perdió las manos en dos ocasiones. El resto de faena, a media altura. Firme por el izquierdo, por donde dejó los mejores muletazos de la faena. Mató de estocada. Dos orejas y ovación el arrastre.

Dos orejas

Al segundo lo paró Tomás Bastos por verónicas. Reaccionó en el caballo tras salir flojo y sin recorrido. En la muleta más centrado, pero sin largura, le exigió Bastos de uno en uno. Mejor por el izquierdo. Mató de estocada caída y cortó dos orejas.

Gran primera parte

Jorge Hurtado recibió al tercero por verónicas en el tercio. Quitó en los medios. Buenos compases por ambos pitones, destacando el derecho. El culmen de la faena llegó en la segunda parte, con dos tandas hondas, ralentizadas y largas. Mató de estocada entera en el sitio y cortó las dos orejas. Ovación al novillo en el arrastre.

Dos vueltas al ruedo

Entendió Manuel Caballero al cuarto desde el inicio. Se lo sacó a los medios doblándose por el derecho. Repetidor, con codicia y largo el novillo por el izquierdo. Mató de estocada entera y dio dos vueltas al ruedo tras fuerte petición no atendida.

Otras dos orejas

El quinto tuvo clase especialmente por el derecho. Se ajustó Tomás Bastos al utrero y dejó dos buenas tandas por el izquierdo. Cerró por ajustadas manoletinas y mató de estocada entera. Dos orejas.

Tomás Bastos, a hombros. / LIGA NACIONAL DE NOVILLADAS

Sin opción

El sexto, parado desde el inicio no dio ninguna opción a Jorge Hurtado. Lo intentó por ambos pitones y no pudo sacar nada. Se le atravesaron los aceros y saludó tras dos avisos.

Entrega de premios

Fue el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, y el ganadero Victorino Martín quienes hicieron entrega al novillero luso del referido trofeo por su destacada actuación en el circuito. Cabe señalar que este evento ha sido impulsado por la Fundación Toro de Lidia, en colaboración con la Junta de Extremadura y las Diputaciones de Badajoz y Cáceres, para apoyar y reconocer el talento de las jóvenes promesas del toreo en la región.

Inversión

Durante su intervención, el consejero ha indicado que la tauromaquia aporta a la región una "importante vertebración en el territorio", al tiempo que ha resaltado que desde el Ejecutivo regional seguirán apostando por ella con una inversión de 150.000 euros.

Datos taurinos

En este sentido, Bautista ha recordado que en Extremadura pastan alrededor de 120 ganaderías de reses bravas, que generan aproximadamente 30 millones de euros y más de 1.000 puestos de trabajo. Del mismo modo, el consejero también ha señalado que en 2025 se prevé la celebración de 700 festejos taurinos en la región, lo que, ha considerado, "confirma que la tauromaquia goza de buena salud".

