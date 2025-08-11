130.000 euros en inversiones clave: la Diputación de Cáceres reafirma su compromiso con el mundo rural en Garganta la Olla

La Diputación de Cáceres reafirma su compromiso con el mundo rural en la visita que el presidente provincial, Miguel Ángel Morales, realizó este lunes a la localidad de Garganta la Olla. Acompañado del alcalde, Santiago Blázquez, y la concejala Patricia Pérez visitaron distintos espacios que cuentan con inversiones financiadas con fondos de la institución provincial.

Hogar del Pensionista

Uno de ellos es el que se está habilitando como Hogar del Pensionista, situado en los bajos del edificio del ayuntamiento. Este nuevo centro, que ha sido remodelado con una inversión de 77.000 euros de los Planes Activa de la Diputación, ofrecerá un servicio de bar, cocina, aseos y un salón de ocio. Según explicó la concejala Patricia Pérez, este proyecto responde a la necesidad de crear un espacio de reunión para las personas mayores de la localidad, que mayoritariamente "viven en el centro y tendrán un acceso más fácil".

Piscina

Posteriormente se desplazaron a la piscina municipal, ubicada en un enclave magnífico con vistas a la sierra, pero cno carencias importantes derivadas de su antigüedad: "Se construyó hace más de 35 años y no está adaptada a la normativa vigente, además de que pierde agua y es un quebradero de cabeza para nosotros", señaló Blázquez, que puntualizó que una vez finalice la temporada de piscinas se procederá a ejecutar las obras, que cuentan con una inversión de 50.432 euros del Plan Provincial Extraordinario de 2024.

Entorno de la piscina

Junto a estos proyectos en curso, Morales pudo conocer las necesidades de mejora del entorno de la piscina natural 'Las Pilatillas', un recurso turístico del pueblo que atrae a un volumen importante de turistas, que se une a una población local que en fechas estivales se triplica. "Tenemos planteada una serie de mejoras para dar servicio a la cantidad de público que recibimos en verano y en el caso de la piscina natural pasa por mejorar el acceso y los márgenes de la zona de baño", indicaron desde el consistorio.

Proyectos concretos

Morales destacó la importancia de "poner cara" a las inversiones provinciales y que se materialicen en proyectos concretos. "La esencia de esta institución es hacer viable que cualquier persona pueda desarrollar su proyecto de vida en los pueblos de esta provincia. En Garganta la Olla este compromiso se ha hecho realidad con los proyectos que el consistorio ha decidido financiar con los fondos provinciales, como el nuevo Hogar del Pensionista, que fomenta el bienestar de las personas mayores, y la mejora de la piscina municipal, un servicio de esparcimiento y refresco esencial para la población local y visitante", concluyó el presidente provincial.

