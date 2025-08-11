Nuevos servicios
Los 37 pueblos de Cáceres que se adhieren al nuevo servicio de la diputación
Sirve para que los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes deleguen sus competencias urbanísticas
El Boletín Oficial de la Provincia publica la adhesión de 37 nuevos pueblos al servicio urbanístico de la Diputación de Cáceres, cuyo objetivo es dar solución a uno de los mayores problemas de los municipios. Esta oficina está compuesta por siete trabajadores que están dedicados a asesorar y tramitar expedientes en esta materia.
Sin coste
No tiene ningún coste para los ayuntamientos y, desde el momento en que se adhieren, la diputación es responsable de recaudar el 100% de las multas, distribuyéndose el importe de la siguiente forma: 60% para la institución provincial y 40% para los consistorios.
Desde el pasado mes de mayo y durante todo junio y principios de julio, un total de 37 municipios aprobaron en pleno su presencia en la oficina urbanística.
Los pueblos
Se tratan de Fresnedoso de Ibor, Valdehúncar, Madroñera, Arroyo de la Luz, Casas de Millán, Villamiel, Pedroso de Acím, Robledillo de la Vera, Villar del Pedroso, Bohonal de Ibor, Pescueza, Hinojal, Piedras Albas, Robledollano, Valdemorales, Carbajo, Barrado, Guijo de Granadilla, Aldeanueva del Camino, Hoyos, Carrascalejo, Eljas, Valverde del Fresno, Mata de Alcántara, Casas del Monte, Majadas de Tiétar, Monroy, Cañamero, Santiago del Campo, Riolobos, Calzadilla, Casillas de Coria, Marchagaz, Valdelacasa de Tajo, Villanueva de la Sierra y Palomero.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere una niña de 10 años en un accidente de tráfico que ha dejado otros ocho heridos en la A-5
- La Orquesta Panorama llega a Cáceres: estos son los dos pueblos donde actuará en agosto
- La Toscana Española, así ha bautizado Alejandro Sanz su paraíso extremeño
- El Infoex sigue actuando en Cañamero y la evolución del fuego en Valdecaballeros es desfavorable
- Un incendio pone en jaque a las casas junto al pantano de Valdesalor
- En estado crítico un hombre tras precipitarse desde una altura de 4 metros en La Pesga
- El incendio de Arroyomolinos arrasa 800 hectáreas y su evolución es 'bastante desfavorable
- Muere un hombre tras salirse de la autovía en la A-5 a la altura de Jaraicejo