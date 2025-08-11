Los 37 pueblos de Cáceres que se adhieren al nuevo servicio de la diputación

El Boletín Oficial de la Provincia publica la adhesión de 37 nuevos pueblos al servicio urbanístico de la Diputación de Cáceres, cuyo objetivo es dar solución a uno de los mayores problemas de los municipios. Esta oficina está compuesta por siete trabajadores que están dedicados a asesorar y tramitar expedientes en esta materia.

Sin coste

No tiene ningún coste para los ayuntamientos y, desde el momento en que se adhieren, la diputación es responsable de recaudar el 100% de las multas, distribuyéndose el importe de la siguiente forma: 60% para la institución provincial y 40% para los consistorios.

Presentación de la oficina urbanística. / DIPUTACIÓN DE CÁCERES

Desde el pasado mes de mayo y durante todo junio y principios de julio, un total de 37 municipios aprobaron en pleno su presencia en la oficina urbanística.

Los pueblos

Se tratan de Fresnedoso de Ibor, Valdehúncar, Madroñera, Arroyo de la Luz, Casas de Millán, Villamiel, Pedroso de Acím, Robledillo de la Vera, Villar del Pedroso, Bohonal de Ibor, Pescueza, Hinojal, Piedras Albas, Robledollano, Valdemorales, Carbajo, Barrado, Guijo de Granadilla, Aldeanueva del Camino, Hoyos, Carrascalejo, Eljas, Valverde del Fresno, Mata de Alcántara, Casas del Monte, Majadas de Tiétar, Monroy, Cañamero, Santiago del Campo, Riolobos, Calzadilla, Casillas de Coria, Marchagaz, Valdelacasa de Tajo, Villanueva de la Sierra y Palomero.

