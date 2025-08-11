La zona de Miajadas recibe casi 350.000 euros del SES en dos años

El Área de Salud de Cáceres ha invertido desde 2024 más de 346.000 euros en mejoras destinadas a este centro de salud, tanto en infraestructuras como en equipamiento sanitario necesario. También, desde marzo de 2024 se logró completar y mantener la plantilla de profesionales sanitarios, un hecho que no ocurría desde el año 2022.

Visita

El equipo de Gerencia del Área de Salud de Cáceres ha visitado este centro de salud para revisar y comprobar las mejoras planteadas en esta ubicación sanitaria y han aprovechado la visita para reunirse con la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública en Miajadas, con el objetivo de responder a sus inquietudes con datos actualizados sobre el estado de esta zona de salud.

Listas de espera

Entre otras cuestiones, han abordado el tema de las listas de espera y se ha recordado que cuando la demora en Atención Primaria supera las 48 horas hábiles para obtener una cita con el médico o enfermero, se facilita recurrir al horario de tarde para establecer las consultas necesarias para reducir este retraso.

Últimos seis meses

En este sentido, se ha comunicado también que en los últimos seis meses ha descendido un 17,5% el número de pacientes de Miajadas esperando para recibir una consulta externa en Cáceres. En concreto, la espera para pruebas funcionales en Digestivo ha bajado un 75,5%, pasando de los 93 días a los 26 días para realizarse la misma desde que se ha solicitado.

Sobre el aumento de los desplazamientos a Cáceres, que la Plataforma ha detectado los últimos meses, la Gerente del Área de Salud de Cáceres, Encarna Solís, les ha explicado que el motivo principal es la reducción de las listas de espera que ha conseguido este Área de Salud, lo que ha provocado un aumento del número de intervenciones y pruebas realizadas en los hospitales cacereños.

Descenso de datos

La lista de espera quirúrgica ha logrado el mejor dato de la última década, descendiendo un 17,5% en los seis primeros meses de 2025. "Tenemos 1.150 pacientes menos en las listas de espera de consultas externas. En Traumatología, hemos disminuido en 70 días la demora para una intervención quirúrgica durante el primer semestre de 2025. Seguimos trabajando para que los datos sigan mejorando y continuar acortando los tiempos de espera", señalaron.

Anular citas

Tanto la Gerencia del Área de Salud de Cáceres como la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública en Miajadas han coincidido en la necesidad de concienciar a la población para que anulen las citas sanitarias si no van a presentarse, de esto modo, agilizarían la posibilidad de que médicos y enfermeros puedan atender antes a pacientes que lo requieren.

Aportaciones

En este encuentro han abordado todas las aportaciones que desde el colectivo han trasladado al Servicio Extremeño de Salud (SES) y se pone de manifiesto que el Área de Salud ha cumplido con los compromisos adquiridos en la última reunión mantenida a finales de 2023.

Se sigue trabajando en la mejora continua de la atención sanitaria tanto de la población de Miajadas, como la de todas las zonas de salud que conforman el área. El Servicio Extremeño de Salud continúa trabajando para mejorar la atención sanitaria de la región y los espacios sanitarios que gestiona.

