El Ayuntamiento de Trujillo abre proceso de selección para tres contrataciones
En las categorías de oficial electricista, fontanería y conserje en el túnel de desinfección, dentro del Programa de Colaboración Económica de Empleo
El Ayuntamiento de Trujillo ha publicado las bases para la contratación temporal de tres puestos de trabajo dentro del Programa de Colaboración Económica Municipal de Empleo 2025, financiado conjuntamente por la Junta de Extremadura y el consistorio.
Así, según recoge el documento, se oferta un puesto en la categoría de oficial electricista, con jornada completa y un contrato de doce meses; un puesto para fontanería, de doce meses y una jornada del 71,43% y otro puesto para la categoría de conserje en túnel de desinfección, con jornada completa y doce meses de duración.
Podrán participar en el proceso personas desempleadas e inscritas en el Sexpe, desde donde se realizará la preselección de los candidatos para dichas plazas.
Asimismo, los colectivos prioritarios serán personas desempleadas de larga duración, menores de 30 y mayores de 45 años y quienes perciban prestación.
Tras la presentación de solicitudes por parte de los preseleccionados, será un tribunal calificador formado por personal municipal quien complete la selección.
