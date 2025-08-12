Herramientas

Los datos de todos las inversiones en pueblos de Cáceres, a golpe de 'clic'

La diputación pone en marcha visores digitales que facilitan el acceso a los servicios, equipamientos, dotaciones y recursos

Así es el visor que muestra las inversiones en obras.

Ángel García Collado

Cáceres

La Diputación de Cáceres avanza en la implantación de un modelo de desarrollo integral y sostenible en la provincia a través de la Oficina de Datos Territoriales, que presta servicios de datos espaciales para ayuntamientos, personal técnico, ciudadanía y el resto de servicios y áreas de la propia institución provincial.

En los 223 municipios

La institución provincial da un paso más poniendo a disposición los 223 municipios de la provincia nuevos visores digitales que integran datos esenciales sobre servicios, equipamientos y recursos locales y que se encuentran integrados en la distintas páginas web municipales. Tras un arduo trabajo iniciado en 2020, se ha llevado a cabo un proceso sistemático de recopilación y organización de datos municipales, con el fin de dotar a los gobiernos locales de información precisa para planificar de forma más eficiente, evaluar fortalezas y necesidades, apoyando una gobernanza más ágil y fundamentada en evidencia.

De manera paralela, también ha lanzado un visor de inversiones en infraestructuras y equipamientos, que recoge las actuaciones realizadas en los últimos cinco años en cada municipio. La herramienta permite filtrar la información por tipo de obra, plan, código CPV y Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como descargar datos y generar mapas personalizados.

Oficina de Datos Territoriales

En junio de 2020, la Diputación de Cáceres puso en marcha la Oficina de Datos Territoriales que, con un equipo multidisciplinar, ha renovado y sistematizado la toma de datos municipales e integrando la metodología de gestión de datos territoriales para su integración en el modelo de datos.

Datos espaciales

Los datos espaciales territoriales están al alcance de toda la ciudadanía a través de la información que se sirve en el geoportal de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) de la Diputación de Cáceres, una herramienta orientada a la publicación de datos de interés provincial con base geográfica. La IDE permite un fácil acceso a la información geoespacial por parte de administraciones, empresas y ciudadanía, y se propone como una base confiable para la planificación territorial y el desarrollo sostenible, fomentando la transparencia y la participación ciudadana.

