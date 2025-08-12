Ecologistas en Acción recurre la planta fotovoltaica de Trujillo por su impacto ambiental

Ecologistas en Acción de Extremadura ha presentado un recurso de alzada ante el Ministerio para la Transición ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) contra la autorización de la planta solar fotovoltaica SPK Trujillo, promovida por la empresa Zelestra (antes Solarpack). La resolución fue publicada el 4 de julio en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres.

La organización denuncia que la instalación, «vulnera principios básicos del derecho ambiental español y europeo» y supone una amenaza para la conservación de la biodiversidad en una zona de gran valor ecológico.

El proyecto contempla la colocación de más de 260.000 paneles solares distribuidos en una superficie de 427 hectáreas, a solo cinco kilómetros de la ciudad trujillana.

Precisamente, esta cercanía ha provocado «rechazo y preocupación» entre la población local, según asegura la Plataforma Cívica Salvemos el Berrocal.

En el recurso, Ecologistas en Acción pide que se revoque la autorización y se suspendan sus efectos para evitar «perjuicios irreparables» al patrimonio natural. En este sentido, destaca que la ubicación se encuentra en un área de «alta sensibilidad ambiental», en la que se han documentado múltiples especies amenazadas.

Autorización deficiente

Según la asociación, la autorización presenta «graves deficiencias de legalidad material y procedimental». De hecho, afirma que la evaluación de impacto ambiental está «desactualizada», ya que se realizó sobre un proyecto anterior.

Entre las modificaciones que se señalan destacan la ampliación de la potencia autorizada, el incremento de superficie ocupada y cambios en el trazado de las infraestructuras de evacuación. La versión final, denuncian, «no se ha sometido a información pública ni a nueva evaluación ambiental».

Asimismo, aunque el Ayuntamiento de Trujillo emitió un informe «supuestamente favorable», la organización ecologista sostiene que «no consta un procedimiento público de modificación urbanística adecuado ni un acuerdo motivado del Pleno municipal que respalde esta decisión».

Salvemos el Berrocal alerta de que sumando esta planta a otros proyectos aprobados, «la superficie de placas superará las 800 hectáreas en un radio de seis kilómetros alrededor de Trujillo».