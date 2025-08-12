Proponen un plan para atraer empresas a Trujillo

La agrupación local de Somos Cáceres ha propuesto al gobierno municipal trujillano la creación de un plan de atracción de empresas con el objetivo de impulsar la economía y generar empleo en la localidad.

Así, Adela Augusto, secretaría de Política Institucional de la formación, señala que «es necesario facilitar la apertura de nuevas empresas en Trujillo, porque crean empleo, generan riqueza y contribuyen a fiar población», recoge una nota.

De este modo, dicho plan contempla medidas como la mejora de las infraestructuras de los polígonos industriales, la reducción de impuestos locales, el aumento de suelo industrial disponible y la revitalización empresarial del casco histórico y del centro de la ciudad.

En su comunicado, Somos Cáceres critica la gestión actual del Partido Popular y lo acusa de «no apoyar ni defender al sector empresarial de Trujillo». Según el colectivo, esta falta de respaldo estaría frenando el desarrollo económico del municipio.