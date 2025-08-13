Polémica en un pueblo de Cáceres por acartelar toros «resabiados»

Los días previos a la gran festividad de San Roque de Garrovillas de Alconétar no han estado exentos de polémica. El municipio, que tiene en los festejos taurinos populares su principal actividad, publicó en las redes sociales el cartel con la programación para los eventos de esta edición, que se prolongará del 15 de agosto al 22. Muestran con detalle todos los datos sobre el animal. Por ejemplo, su nombre, guarismo o ganadería.

Críticas

Y, en las redes sociales, un usuario se ha percatado de que algunos de los animales ya han sido lidiados, o lo serán en los próximos días. «Garrovillas, un pueblo que vive estafado. Nos vendían un cartel de primera, pero lo más gracioso es que algunos ya han sido toreados a rejones hace unos días. Y otros, en festejos populares en Portugal. Después, saldrán a Garrovillas. No merecemos esto. Necesitamos una explicación», criticaba.

Manos a la obra

Rápidamente, el ayuntamiento se puso manos a la obra y contactó con la empresa adjudicataria de los eventos taurinos, reconociendo lo que había ocurrido. A través de su perfil en Facebook, aseguran que todas las reses cumplen con las condiciones y características del pliego y con el reglamento de festejos taurinos de la región, donde se permite lidiar reses de otros países y comunidades autónomas. También, se comprobó que, efectivamente, estos animales estaban siendo toreados después de la firma del contrado de la empresa encargada con el ganadero.

Galería | Así fue la tarde de toros en Garrovillas de Alconétar / Carlos Gil

Medidas

A pesar de esto, se tomaron las medidas necesarias para cambiar las reses de las ganaderías que están lidiando estos animales, después de tenerlos reservados para los festejos, de igual forma que siguen trabajando para intentar que los toros sigan adelante en Garrovillas para que la adjudicación no quede desierta. La empresa que los organiza este año es la única que se ha presentado a la licitación, según aseguran en el comunicado.

