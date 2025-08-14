Trujillo calienta motores para sus fiestas patronales con los torneos para peñas

La ciudad trujillana se prepara para vivir la emoción de sus Fiestas Patronales 2025 con el regreso de los torneos de peñas, una cita que une deporte, tradición y convivencia. Así, durante más de dos semanas, equipos de diferentes edades competirán en disciplinas que van del fútbol sala a la escalada.

De esta manera, el Ayuntamiento ha presentado un programa que, del 18 de agosto al 3 de septiembre, ofrecerá más de una docena de competiciones para categorías infantil y senior. Desde el voleibol y el baloncesto hasta el chupi pong, pasando por clásicos como la petanca o la rana.

Concretamente, la cita comenzará el día 18 de agosto, con el torneo de voleibol, seguido por el de baloncesto, el día 19, balonmano, el 20 y fútbol sala y tenis, el 22.

La del día 23 será una jornada de alta participación, con petanca, pádel y escalada. A continuación llegarán el minigolf, el día 24, el torneo de dardos y futbolín, el 25 y el juego de la rana, el día 26. La intensa programación cerrará el día 3 de septiembre con la primera edición del torno de chupi pong, en el Pub Mambrú.

En cuanto a las categorías y sus requisitos, la infantil se integrará por jóvenes de hasta 13 años, mientras que la senior estará abierta para los mayores de 14. Asimismo, los equipos tendrán un máximo de 12 componentes en deportes colectivos y de dos en pruebas por parejas como pádel, tenis o petanca.

Inscripciones y premios

Las inscripciones, gratuitas, se pueden formalizar hasta el día 18 de agosto, a las doce, en Festejos. Los sorteos de emparejamientos se celebrarán ese mismo día en el pabellón trujillano, a las diez de la mañana para la categoría infantil y a las 19.30 para la senior.

En algunos torneos como pádel o escalada, las inscripciones se realizarán directamente con los clubes organizadores. En petanca, minigolf, rana y dardos, será en el lugar de la competición.

Con respecto a los premios, en la categoría senior, los ganadores recibirán un jamón Navidul, patrocinador principal del evento. En el caso de los torneos por parejas, como minigolf, rana y dardos, otorgarán entradas para los conciertos de Los Secretos y El Arrebato. Los premios para la categoría infantil se darán a conocer en los próximos días, según ha indicado la concejalía de Festejos.