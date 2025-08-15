Belén retiene el Toro de Fuego por precaución ante el riesgo de incendios

La emblemática cita festiva del Toro de Fuego no recorrerá este año las calles de Belén durante sus fiestas patronales. La decisión, tomada por la comisión de fiestas y respaldada por el Ayuntamiento de Trujillo, obedece a la situación de riesgo extremo de incendios forestales que vive la región, especialmente, en las últimas jornadas.

De esta manera, la medida se confirmaba tras la declaración oficial emitida este jueves, por la Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, que ha activado la Situación Operativa 2 del Plan de Protección Civil INFOCAEX y ha ampliado su ámbito a toda la comunidad autónoma, debido a la simultaneidad de varios incendios forestales que requieren un despliegue total de medios.

Asimismo, la situación exige una estricta limitación de actividades con riesgo de generar fuego, lo que ha llevado a la organización a tomar la decisión más prudente.

Cabe recordar que el año pasado, el alto riesgo de incendios también impidió la salida de este peculiar astado, que recorre las calles de Belén desde hace 52 años.