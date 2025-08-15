Critican la falta de inversión en el deporte trujillano

La agrupación local de Somos Cáceres ha acusado al gobierno municipal del Partido Popular de «invertir cada vez menos en el deporte trujillano» y de no ofrecer un mantenimiento adecuado a las instalaciones deportivas de la localidad.

Pedro Blanco, secretario de Política Rural de la formación, afirma que la concejalía de Deportes «no funciona» y que las infraestructuras deportivas se encuentran en «un estado de abandono continuo».

Del mismo modo, el grupo considera que «el gobierno no trata al deporte como se merece y demuestra una despreocupación absoluta por un ámbito básico en la educación de menores, jóvenes y adultos». Asimismo pide más apoyo para los clubes deportivos locales.