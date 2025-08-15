Sofocar los incendios en Las Hurdes: no al modelo "arcaico", sí al paisaje más diverso

El fuego volvió a arrasar, un año más, el paisaje verde y frondoso de Las Hurdes. En 2022, el incendio de Ladrillar calcinó más de 3.000 hectáreas, mientras que el devastador fuego que afectó a las tierras hurdanas y a la Sierra de Gata en 2023, se cobró unas 10.000. Uno de los más recientes causó daños en unas 2.800 hectáreas de los términos municipales de Caminomorisco y Pinofranqueado. Estos son solo algunos de los últimos episodios de una larga lista de desastres forestales que los vecinos de esta comarca histórica han tenido que soportar, algunos incluso viéndose obligados a abandonar sus casas por la amenaza de las llamas. Ante esta repetida cadena de quemazones, surge una pregunta inevitable: ¿cuál es la solución para frenar el avance del fuego?

Fernando Pulido, catedrático de la Universidad de Extremadura y director del proyecto Mosaico, tiene clara su respuesta: es necesario abandonar el modelo «arcaico» actual y apostar por una mayor inversión en métodos de prevención proactiva.

Pulido critica el sistema actual, gestionado por la administración, calificándolo de «arcaico» porque invierte la «inmensa mayoría» de los recursos en la extinción de las llamas, mientras que se dedica «prácticamente nada» a la parte preventiva. Además, afirma que aún se emplean herramientas de hace 30 o 40 años en un contexto «radicalmente» diferente tanto por el clima como por la densidad de población. La despoblación provoca que los habitantes no dispongan de la misma capacidad que antes para gestionar el territorio. Por tal motivo, insiste en la necesidad de abandonar el enfoque reactivo y adoptar un punto de vista proactivo.

El proyecto Mosaico propone una estrategia basada en la gestión activa del territorio, sustentada por las actividades agrícolas, ganaderas y forestales que empleen técnicas «apropiadas e innovadoras, que no necesariamente deben ser las tradicionales». Este modelo preventivo se apoya en la población local, con trabajos que surgen en el propio territorio y que suponen «poco coste» para la administración, describe el profesor de la UEx. Sin embargo, «no se incentiva», lamenta.

Por ello, el catedrático subraya que la solución está en la creación de un plan consensuado con los habitantes de la zona y con una duración mínima de cinco años, que transforme el entorno con una gestión "inteligente" donde haya agricultura o ganadería y, de esta manera, en menos «vulnerable». «No se trata de volver al trabajo de antes, sino de recrear el paisaje antiguo pero con soluciones modernas», así como que ayuden a que la gente pueda quedarse en el territorio, precisó. Este es el objetivo del proyecto mosaico.

¿Qué es el proyecto Mosaico?

El proyecto Mosaico es una propuesta «pionero en el mundo», diseñada para crear un paisaje inteligente con cortafuegos productivos que presenta menos riesgo frente a los incendios y, para ello, se vale de la participación de la ciudadanía local. Este tipo de cortafuegos son zonas por las que las llamas se propagan con dificultad gracias a la gestión por los agricultores o ganaderos. Según su director, lo ideal sería que dejara de ser una experiencia piloto y pasase a ser la propia administración quien llevase a cabo este plan.

Sin embargo, Pulido señala que, a pesar de llevar una década sobre la mesa, las medidas propuestas por Mosaico aún no se han ejecutado. Según el catedrático, si el plan estuviera implementado al nivel previsto, los incendios seguirán ocurriendo, pero serían menos «agresivos» y más «controlables», reduciendo el riesgo a la población y a los medios de extinción.

En el interior de una ladera calcinada, terrenos cultivados que resistieron al fuego. / Cedida por Fernando Pulido

Asimismo, el profesor de la UEx indica que el plan propuesto por Mosaico propone, entre uno de sus puntos, el incremento de facilidades o ayudas al agricultor para que en las zonas donde interese puedan plantar árboles autóctonos como el olivo, el cerezo o los castaños. De tal forma que, si el entorno dejara de ser homogéneo y se integrasen cultivos o ganado que sustituya en zonas estratégicas a la masa forestal, este se volvería «menos peligroso».

Reacción tras el incendio

En cuanto a lo que se debe hacer tras un incendio, Pulido afirma que, «lo más probable», es que en la superficie incendiada de Las Hurdes se lleven a cabo medidas de emergencia como reparar caminos, paredes o fuentes. Desde el momento que se diseña el plan de emergencia, se debería incluir acciones para que ese territorio no vuelva a arder, pero «no se ha hecho nunca», critica.

Esta situación provoca un «círculo vicioso», debido a que la zona vuelve a llenarse de pino y matorral y pasado los años vuelve a arder. «Este mismo problema lleva 40 años sin que un político lo aborde de frente», denuncia Pulido. «Algo que solo puede solucionar una política decidida, valiente y de acuerdo con un plan de cambio en el paisaje», expresa.

Intereses contra el modelo Mosaico

Según el catedrático, la solución propuesta por el proyecto Mosaico para frenar los estragos del fuego es aparentemente sencilla, pero la administración no la ejecuta debido a «intereses», en específico el de preservar la masa forestal tal y como estaba antes de ser calcinada.

«Existen incentivos del Miteco (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) para repoblar las zonas incendiadas con pinos» o masas forestales susceptibles de arder nuevamente, manifiesta el director del proyecto Mosaico, advirtiendo que esto «probablemente ocurra» en los próximos días en Las Hurdes. Los «beneficios» para las entidades pueden ser de diferentes tipos, pero el principal en la actualidad es el acceso al mercado de créditos de carbono.

Es decir, las empresas que plantan árboles obtienen «beneficios económicos», y cuanto mayor es el número, «especialmente si son pinos», mayor será el rédito, afirma Pulido. Al plantar estas especies, captan CO2 de la atmósfera, y las entidades que repueblan tienen derecho a una financiación por «contribuir a retirar carbono contaminante de la atmósfera», explicó.

Un mecanismo que el profesor de universidad califica como «perverso», puesto que se «paga más» a cuanto mayor sea la cifra sembrada, especialmente si se trata de pinos, especie que captura más carbono de la atmósfera. Sin embargo, recalca, también «generan más incendios».

Por tal razón, sostiene que el error más común tras un incendio es escuchar que la zona volverá a ser verde. Cuando «un político sale a decir: lo vamos a arreglar todo en tres meses», lo que se va a hacer es sembrar «las condiciones para el próximo incendio».

Después de un desastre forestal «hay que sentarse y decidir cómo tiene que ser el paisaje para que no vuelva a quemarse», defiende Pulido. «Cambiar una masa forestal continua por un mosaico que arde con menor dificultad» donde incluso un pirómano lo va a tener «más difícil» porque debería prender en varios puntos, asegura. Pulido sostiene que los habitantes de Las Hurdes apoyan la solución propuesta, pero no el ente público.

«Es un sin sentido que la administración siga una dirección y la universidad y la población local en otra. Tiene que haber políticos que lo cambien y solucionen», afirma el catedrático. Y agrega que, con la filosofía de los últimos 40 años «solo hemos obtenido incendios grandes y evacuaciones», por ello reclama y defiende una oportunidad para que el proyecto Mosaico transforme a Las Hurdes, y otras comarcas, en lugares más seguros y menos vulnerables al fuego.

