Abren el plazo para inscribirse a los torneos de las fiestas de Huertas

La comisión de festejos Valfermoso, de Huertas de Ánimas, continúa trabajando en el desarrollo de las actividades enmarcadas en el programa de las fiestas en honor a la Virgen del Rosario. De hecho, en los últimos días, ha abierto el plazo de inscripción para los tradicionales torneos deportivos que se celebran cada año por este motivo.

Así, en esta ocasión, las personas interesadas podrán participar en las competiciones de fútbol 7, fútbol sala, baloncesto, voleibol y ping-pong. El plazo para apuntarse estará abierto hasta el día 31 de agosto, en el Bar Cuando y la cafetería Casa Juan.

Desde la organización animan a todos los aficionados al deporte a participar en estas citas, que se han convertido en un clásico de las fiestas patronales. Cuando finalice el plazo de inscripción se darán a conocer los horarios.