Juéllega Extremeña: de Valencia de Alcántara al mundial de folclore

El Grupo de Coros y Danzas Juéllaga Extremeña de Valencia de Alcántara tiene marcado en rojo en su calendario el próximo 29 de agosto. Representarán a la región en la edición número 44 del Festival Internacional de Danzas de Villablanca, donde el folclore más representativo de Europa, África e Iberoamérica convierte a la localidad onubense en el epicentro musical de gran parte del mundo.

Tendrá lugar del 23 al 30 de agosto y este año, aunque los días más importantes serán los días 28 y 29 de agosto y el resto de la semana se trasladará a diferentes puntos de la provincia.

Confección del cartel

Un evento que se ha visto influido gravemente por los conflictos bélicos y económicos de los últimos meses, ya que la confección del cartel no ha sido la deseada, tal y como han informado las autoidades andaluzas que se encargaron de la programación:«Pese a todo, se ha confeccionado un programa de calidad que hará las delicias de todas aquellas personas que nos visiten por Villablanca, así como por los diferentes municipios en los que se llevarán a cabo las actuaciones».

El grupo de Coros y Danzas Juéllaga Extremeña, en acción. / Redes sociales

El alcalde de la localidad, José Manuel Zamora, que a su vez es el vicepresidente provincial, anunció que las localidades de Bonares, San Juan del Puerto, Palos de la Frontera, Aljaraque, Alomnaster la Real, Villanueva de los Castillejos y el Muelle de las Carabelas acogerán las diferentes extensiones del festival por la provincia.

Días grandes

Ya en Villablanca, el jueves, 28, actuarán la Danza de los Palos de Villablanca, la Academia e Jazzy Dance Studios de Angola, la Compañía Sintana de Colombia, Rancho Folclórico Luz de Tavira de Portugal y Kud Sumari de Croacia. Mientras que el día 29, el turno será para el grupo de Coros y Danzas Juéllega Extremeña de Valencia de Alcántara de Cáceres, el Ballet Folclórico Nayuribes de Costa Rica, Festifolk de Ecuador, el Ballet Kassoumaye de Senegal y Akud Mirko Srzentic de Montenegro.

Historia del evento

El Festival Internacional de Danzas de Villablanca nace en Agosto de 1980, formando ya parte del patrimonio histórico-cultural de la provincia de Huelva. Con una trayectoria de cuarenta y cuatro años, ha mostrado a lo largo de sus diferentes ediciones una de las manifestaciones más ancestrales y puras del hombre: la danza y el folclore como puesta en escena de valores, costumbres, ritos, leyendas y manifestaciones sociales.

Este festival nace como iniciativa de vecinos y vecinas de Villablanca, cuya contribución ha sido fundamental en la esencia de un certamen que ha mostrado las manifestaciones populares de los cinco continentes. Su germen se encuentra en la Danza de los Palos de Villablanca, autóctona de la localidad, a la que se sumaron otras danzas ancestrales para configurar lo que es hoy en día: «Un evento que favorece la conservación y difusión de la cultura mediante la danza, representante de la defensa y preservación del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad».

De este modo, la «solidez alcanzada» a lo largo de estos años se traduce en un encuentro entre culturas, un espectáculo que cada día exige «mayor entrega y dinamismo», un evento que requiere «promoción e inversión, unos recursos humanos especializados y una infraestructura adecuada a las exigencias y la calidad de los grupos que nos visitan», han indicado desde la Diputación.

