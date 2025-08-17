Se jubila tras 42 años don Juan Pedro, el director del colegio de Jaraíz que cuenta sus alumnos por miles

Han pasado 42 años desde que don Juan Pedro Monago iniciase su andadura en el mundo educativo. 42 años llenos de enseñanza, de cariño, de ascensos y de muchos alumnos pasando por sus clases. En sus últimos once años como profesional, fue el director del Colegio Público Gregoria Collado de Jaraíz de la Vera. Y ahora pone fin a una carrera para el recuerdo de sus miles de alumnos.

De Fuente de Cantos

Monago es natural de Fuente de Cantos. Sus estudios comenzaron por el lado equivocado. Empezó la carrera de Medicina, pero rápidamente se dio cuenta de que eso no era la suyo, que a él siempre le había gustado el ámbito educativo. Fue entonces cuando llegó a la Escuela Universitaria Santa Ana de Almendralejo para estudiar Magisterio y tuvo la fortuna de trabajar mediante el acceso directo, que en los años 80 todavía existía. Después comenzó su carrera profesional en varios pueblos de la provincia de Badajoz como Fregenal de la Sierra, Azuaga o Segura de León, donde estuvo pasó ocho años. Todo cambió durante este tiempo. Fue en la década de los 90 cuando, en un verano visitando la localidad de Garganta la Olla con su tío, que fue el párroco de la localidad, conoció a Marisol, la que se convertiría en su mujer: «El período en Segura de León fue muy significativo para mí porque fue entonces cuando me casé y tuve a mi hija», recuerda el ya exdirector.

Llegada a La Vera

En 1995 desembarcó en Jaraíz, movido en parte por el amor. Se compraron un piso en la localidad verata, y luego se hicieron una casita en Garganta la Olla. Primero estuvo destinado cinco años en Jarandilla de la Vera, y después le requirieron para llegar al colegio Gregoria Collado: «La que era directora, Mari Carmen Mansines, me propuso como jefe de estudios de forma urgente y acepté el cargo con mucho gusto». Ocupó el puesto durante más de 14 años, y los últimos once los ha pasado como director.

Llegó a La Vera en la década de los 90 tras casarse con Marisol, la garganteña de la que se enamoró

El proyecto

«Presenté un proyecto de dirección y fui elegido. Y así hasta ahora, que me ha llegado la hora de jubilarme», explica. «Ha sido una experiencia muy grata. He tenido detrás un colegio del que me siento muy orgulloso. Ha habido una estupenda camaradería con todos los profesores y los padres también me han ayudado. Hay dos asociaciones en el centro que sacan adelante muchísimas actividades. También con el ayuntamiento y otras instituciones ha habido una estupenda relación. La escuela hay que abrirla a toda la comunidad porque a los alumnos hay que hacerles ver lo que hay fuera del colegio, no el mundo fantástico e ideal que muchas veces diseñamos», señala Monago.

Estrategia

Su estrategia a lo largo de su etapa como director ha sido clara: que hubiese buen clima. «Si conseguíamos una buena relación, todo sería positivo. Si hay mal rollo, no creo que se avance mucho. Cuando me preguntaban que qué tipo de liderazgo iba a ejercer, señalaba que el adecuado era el democrático y distributivo. En él, la responsabilidad está en todas las personas que forman parte de la comunidad educativa y se fomenta la participación en todos los sectores. Ese es el secreto para llevar de forma correcta un centro educativo, y creo que cualquier institución. El esfuerzo compartido es mucho mejor que el aislado, que no llega a ningún sitio», sentencia. Además, hace especial hincapié en las limitaciones que tienen en algunos colegios: «Por ello, es aún más importante saber que podemos contar con los demás para sacar adelante proyectos».

«Siembre abogué por un liderazgo democrático y distributivo», explica Monago

Su hija le sucederá

Y no hay nada que más orgullo le haya causado en los últimos días que saber que la persona que le sucederá en el cargo será su hija, Mari Carmen. Con apenas 39 años, liderará un centro educativo después de un tiempo ejerciendo como jefa de estudios. «Creo que va a tener madera para hacerlo bien. La responsabilidad no es poca, pero yo estoy tranquilo porque creo que está lista para solucionar todo lo que se le ponga por delante», precisa. Además, tendrá al mejor profesor en casa porque Juan Pedro estará siempre dispuesto a echarle una mano. Han ido recorriendo los mismos pasos. Mari Carmen también comenzó una carrera que luego abandonó para ser profesora (quería ser educadora social). Y durante su periodo estudiantil, su padre ya fue su profesor en una clase de estadística aplicada. «Estoy seguro de que durante su tiempo de directora, mejorará con creces todo lo que hemos venido haciendo durante estos años», concluye sobre su hija.

42 años después

A lo largo de sus 42 años como profesor y director, Monago tiene la suerte de poder contar por miles los niños que han pasado por sus clases: «En los últimos tiempos bajó un poco el dato porque como director ya no impartía tantas clases, pero en los 32 años anteriores fueron muchísimos», recuerda.

La despedida

Y para despedirse del colegio, el profesorado le tenía preparado un homenaje al que también acudieron representantes del ayuntamiento como el alcalde, Luis Miguel Núñez. «Me había dicho mi hija que me preparase, que me iba a emocionar. Y así fue. Asistieron muchísimas personas, a las que les estoy agradecido. Es el reflejo de la colaboración constante que nos ha ido rodeando durante este tiempo», sentencia.

Ahora llega la jubilación, donde espera disfrutar más de su nieto y descansar

La jubilación

Y ahora le llega la etapa de la jubilación. Juan Pedro tendrá ahora todo el tiempo del mundo para pasarlo con su nieto, así como para seguir haciendo ejercicio, algo que le apasiona. Pero lo que está claro es que merece descansar después de 42 años dando un servicio ejemplar a niños de toda Extremadura.

